Punctul de trecere Orlivka-Isaccea, închis după un atac rusesc cu drone Shahed

În cursul nopții de luni spre marți, rușii au lansat atacuri și au distrus punctul de trecere a frontierei cu bacul dinspre Ucraina spre România, de la Orlivka-Isaccea, determinând autoritățile ucrainene să îl închidă.

„Din cauza unui atac inamic, punctul de control din Orlivka este închis temporar. În timpul nopții, Rusia a atacat punctul de control internațional al feribotului din Orlivka, situat la granița cu România, cu drone de atac de tip Shahed. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de intervenție”, a transmis Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Din acest motiv, autorizarea cetățenilor și a vehiculelor prin Orlivka este suspendată temporar, iar traficul a fost redirecționat către alte puncte de trecere a frontierei. În plus, serviciul ucrainean a precizat că partea română a fost notificată în acest sens.

„În prezent, înregistrarea cetățenilor și a vehiculelor prin acest punct de control este suspendată temporar. Acest lucru a fost comunicat părții române. Traficul este redirecționat către alte puncte de control. Vă rugăm să țineți cont de aceste informații atunci când intenționați să traversați frontiera de stat”, a mai transmis serviciul ucrainean.

Săptămâna trecută, în noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier „Vinohradivka”, situat la graniţa cu Republica Moldova.

Două drone au zburat în apropiere de granița cu România. RO-Alert în Tulcea

Informația vine în contextul în care luni seara, aproape de miezul nopții, radarele armatei au detectat două drone în apropiere de granița cu România. A fost emis un RO-Alert în Tulcea.

Două avioane F-18 ale Forțelor Spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române au decolat de la baza Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.