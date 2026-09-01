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Două drone au zburat în apropiere de granița cu România. RO-Alert în județul Tulcea. Au explodat în Ucraina

Radarele armatei au detectat două drone care au survolat teritoriul Ucrainei, în apropiere de granița cu România. A fost emis un RO-Alert în Tulcea, avioanele F-18 ale Forțelor Spaniole s-au ridicat de la Kogălniceanu, dar dronele au rămas pe teritoriul țării vecine, unde au explodat.
Două drone au zburat în apropiere de granița cu România. RO-Alert în județul Tulcea. Au explodat în Ucraina
imagine cu caracter ilustrativ
Coralia Frigea
01 sept. 2026, 08:18, Social
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Radarele armatei au detectat două drone care zburau în apropiere de granița cu România, la doar 24 de kilometri de Vâlcov, Ucraina.

Înregistrarea a fost făcută la 23:30, iar după a urmat autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, la ora 23:56, în nord-estul județului Tulcea și au supravegheat zona.

Cele două drone nu au intrat în spațiul aerian al României, ci ar fi explodat pe teritoriul țării vecine. Totuși, pentru a supraveghea situația, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat următoarele capabilități:

  • două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole;
  • un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Alerta aeriană din Tulcea a încetat la ora 01:15, după ce piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei.

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