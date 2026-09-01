Două drone au zburat în apropiere de granița cu România. RO-Alert în județul Tulcea. Au explodat în Ucraina

Radarele armatei au detectat două drone care zburau în apropiere de granița cu România, la doar 24 de kilometri de Vâlcov, Ucraina.

Înregistrarea a fost făcută la 23:30, iar după a urmat autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, la ora 23:56, în nord-estul județului Tulcea și au supravegheat zona.

Cele două drone nu au intrat în spațiul aerian al României, ci ar fi explodat pe teritoriul țării vecine. Totuși, pentru a supraveghea situația, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat următoarele capabilități:

două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole;

ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole; un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Alerta aeriană din Tulcea a încetat la ora 01:15, după ce piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei.