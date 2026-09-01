Prima pagină » Social » Începe noul an bisericesc. Ce sărbători importante sunt în calendarul ortodox din septembrie 2026

Începe noul an bisericesc. Ce sărbători importante sunt în calendarul ortodox din septembrie 2026

Luna septembrie marchează începutul unui nou an bisericesc pentru credincioșii ortodocși și aduce în calendar mai multe sărbători importante.
Începe noul an bisericesc. Ce sărbători importante sunt în calendarul ortodox din septembrie 2026
Andrei Rachieru
01 sept. 2026, 07:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Printre cele mai cunoscute se numără Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, celebrată pe 14 septembrie.

Pe 1 septembrie începe anul bisericesc ortodox, zi care deschide ciclul sărbătorilor și al rânduielilor liturgice pentru următoarele 12 luni. În această zi este pomenit și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, teolog originar din Dobrogea, cunoscut pentru contribuția sa la sistemul de numărare a anilor de la Nașterea lui Hristos.

Calendarul ortodox din septembrie cuprinde numeroase zile dedicate sfinților și martirilor, dar și duminici cu o importanță deosebită în viața liturgică.

Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică. Este primul mare praznic al noului an bisericesc și una dintre cele patru mari sărbători dedicate Fecioarei Maria.

Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, după o perioadă îndelungată în care aceștia s-au rugat pentru a avea un copil. A doua zi, pe 9 septembrie, Biserica îi pomenește pe Ioachim și Ana.

Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie

Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox este Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie.

Sărbătoarea amintește de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment asociat Sfintei Împărătese Elena, precum și de recuperarea Sfintei Cruci de la perși și readucerea acesteia la Ierusalim.

În aceeași perioadă sunt pomeniți și mai mulți sfinți importanți pentru spiritualitatea românească. Pe 15 septembrie este sărbătorit Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Banatului, iar pe 16 septembrie este pomenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Sfinți și sărbători importante

Pe 17 septembrie sunt pomeniți Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, ale căror nume sunt asociate cu virtuțile creștine Credința, Nădejdea și Dragostea.

Calendarul ortodox din septembrie îi mai cuprinde pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, Sfântul Teodosie de la Brazi, Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și Sfântul Antim Ivireanul.

Pe 20 septembrie este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, când în bisericile ortodoxe este citit un fragment din Evanghelia după Marcu despre lepădarea de sine și asumarea crucii personale.

Luna se încheie cu pomenirea Sfântului Grigorie Luminătorul, pe 30 septembrie.

Calendar ortodox complet septembrie 2026

  • 1 septembrie – Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
  • 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului
  • 9 septembrie – Sfinții Ioachim și Ana
  • 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci
  • 15 septembrie – Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș
  • 16 septembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia; post
  • 17 septembrie – Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale
  • 18 septembrie – Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea
  • 20 septembrie – Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci
  • 22 septembrie – Sfântul Teodosie de la Brazi
  • 23 septembrie – Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul
  • 26 septembrie – Sfântul Domnitor Neagoe Basarab
  • 27 septembrie – Sfântul Antim Ivireanul
  • 28 septembrie – Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
  • 29 septembrie – Sfântul Chiriac Sihastrul
  • 30 septembrie – Sfântul Grigorie Luminătorul

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Gandul
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
De la privatizarea din ’98 la insolvența din 2026: Petrotel Lukoil solicită intrarea în insolvență sub un sechestru record de 1,2 miliarde de euro și un proces penal care durează de un deceniu
Libertatea
Vedetele care s-au confruntat cu depresia și au cerut ajutor. Au zâmbit în fața camerelor, dar au dus lupte grele
CSID
Exclusiv | CNAIR: România va depăși 1.600 km de autostradă și Drum Expres până la finalul anului
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia