Începe noul an bisericesc. Ce sărbători importante sunt în calendarul ortodox din septembrie 2026

Printre cele mai cunoscute se numără Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, celebrată pe 14 septembrie.

Pe 1 septembrie începe anul bisericesc ortodox, zi care deschide ciclul sărbătorilor și al rânduielilor liturgice pentru următoarele 12 luni. În această zi este pomenit și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, teolog originar din Dobrogea, cunoscut pentru contribuția sa la sistemul de numărare a anilor de la Nașterea lui Hristos.

Calendarul ortodox din septembrie cuprinde numeroase zile dedicate sfinților și martirilor, dar și duminici cu o importanță deosebită în viața liturgică.

Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică. Este primul mare praznic al noului an bisericesc și una dintre cele patru mari sărbători dedicate Fecioarei Maria.

Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, după o perioadă îndelungată în care aceștia s-au rugat pentru a avea un copil. A doua zi, pe 9 septembrie, Biserica îi pomenește pe Ioachim și Ana.

Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie

Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox este Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie.

Sărbătoarea amintește de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment asociat Sfintei Împărătese Elena, precum și de recuperarea Sfintei Cruci de la perși și readucerea acesteia la Ierusalim.

În aceeași perioadă sunt pomeniți și mai mulți sfinți importanți pentru spiritualitatea românească. Pe 15 septembrie este sărbătorit Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Banatului, iar pe 16 septembrie este pomenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Sfinți și sărbători importante

Pe 17 septembrie sunt pomeniți Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, ale căror nume sunt asociate cu virtuțile creștine Credința, Nădejdea și Dragostea.

Calendarul ortodox din septembrie îi mai cuprinde pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, Sfântul Teodosie de la Brazi, Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și Sfântul Antim Ivireanul.

Pe 20 septembrie este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, când în bisericile ortodoxe este citit un fragment din Evanghelia după Marcu despre lepădarea de sine și asumarea crucii personale.

Luna se încheie cu pomenirea Sfântului Grigorie Luminătorul, pe 30 septembrie.

Calendar ortodox complet septembrie 2026