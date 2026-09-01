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ANM, prognoza meteo pentru luna septembrie. Temperaturi peste normal și puține ploi

ANM a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 31 august – 28 septembrie 2026. Temperaturile vor fi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării în următoarele trei săptămâni, iar precipitațiile vor fi deficitare la începutul intervalului.
ANM, prognoza meteo pentru luna septembrie. Temperaturi peste normal și puține ploi
sursa foto: pixabay
Gabriel Pecheanu
01 sept. 2026, 07:35, Social
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 28 septembrie 2026. Estimările indică temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în timp ce regimul pluviometric va fi deficitar în primele două săptămâni.

Vreme mai caldă decât normalul în prima săptămână

În perioada 31 august – 7 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în majoritatea regiunilor.

Cea mai accentuată abatere pozitivă a temperaturilor este estimată în regiunile vestice.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, deficitul urmând să fie mai accentuat în zonele montane.

7-14 septembrie: temperaturi peste normal în aproape toată țara

Pentru săptămâna 7-14 septembrie, ANM estimează menținerea unui regim termic mai cald decât cel normal.

Temperaturile medii vor fi peste valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri pozitive în regiunile vestice.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în toate regiunile, cu un deficit mai pronunțat în zonele montane.

14-21 septembrie: temperaturi ridicate, precipitații apropiate de normal

În intervalul 14-21 septembrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Și în această săptămână, cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice.

Situația se schimbă însă în privința precipitațiilor. Regimul pluviometric este estimat să fie apropiat de cel normal în toate regiunile.

21-28 septembrie: temperaturi ușor peste normal în vest și centru

Pentru ultima săptămână a prognozei, 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste valorile normale în regiunile vestice și centrale.

În restul țării, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de valorile normale la nivelul întregii țări.

Prognoza este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de media perioadei 2006-2025.

ANM precizează că fenomenele meteorologice extreme cu durată scurtă nu pot fi prognozate prin intermediul acestui produs.

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