Cine l-a ucis pe Tupac Shakur? După aproape 30 de ani, juriul a dat verdictul în cazul rapperului

Verdictul a fost pronunțat luni, la Las Vegas, după mai puțin de trei ore de deliberări. Davis riscă închisoarea pe viață, iar pronunțarea sentinței este programată pentru luna octombrie. Potrivit Euronews, el este așteptat să conteste condamnarea. Cazul a rămas nerezolvat timp de aproape trei decenii și a alimentat numeroase teorii și speculații în jurul morții unuia dintre cei mai influenți artiști hip-hop.

Ce s-a întâmplat în noaptea în care Tupac a fost împușcat

Pe 7 septembrie 1996, Tupac Shakur se afla în Las Vegas alături de Marion „Suge” Knight, cofondatorul Death Row Records. După un meci de box al lui Mike Tyson, cei doi se deplasau cu mașina prin oraș când un Cadillac alb s-a apropiat de vehiculul lor.

Din mașină au fost trase focuri de armă. Tupac a fost lovit de patru gloanțe și a murit șase zile mai târziu, la spital. Avea doar 25 de ani. Suge Knight a fost și el rănit, dar a supraviețuit. Anchetatorii au susținut ulterior că atacul ar fi fost o răzbunare. Cu câteva ore înainte, nepotul lui Davis, Orlando „Baby Lane” Anderson, fusese implicat într-o altercație cu membri ai anturajului lui Tupac.

Procurorii au susținut că Davis a obținut arma și a coordonat atacul. El nu ar fi fost cel care a apăsat pe trăgaci, însă acuzarea a argumentat că avea autoritatea asupra celor aflați în Cadillac și că le-ar fi cerut să deschidă focul.

Propria versiune a lui Davis a devenit probă în proces

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale procesului a fost faptul că procurorii au putut folosi propriile declarații publice ale lui Davis. Acesta s-a plasat în repetate rânduri în Cadillacul din care au fost trase focurile și a vorbit de-a lungul anilor despre ceea ce s-a întâmplat în acea noapte. În 2019, Davis a publicat și o carte, „Compton Street Legend”, în care și-a prezentat propria versiune a evenimentelor. Procurorii au susținut că, deși povestea lui Davis s-a schimbat în anumite privințe de-a lungul timpului, elementele esențiale îl plasau în centrul acțiunii.

Apărarea a încercat să demonteze această strategie. Avocatul Michael Sanft a susținut că Davis își exagerase poveștile pentru bani și notorietate și că nu exista nicio probă fizică directă care să-l lege de împușcarea lui Tupac. Un alt element prezentat de acuzare a fost un album în care Davis păstrase articole despre Tupac. Procurorii au folosit acest detaliu pentru a susține că Davis a continuat să fie preocupat de crimă.

Familia lui Tupac așteaptă sentința

După citirea verdictului, sora lui Tupac, Sekyiwa „Set” Shakur, a izbucnit în lacrimi și i-a îmbrățișat pe procurori. Fiul lui Davis și-a acoperit fața cu mâna. Familia rapperului a transmis că așteaptă pronunțarea sentinței înainte de a face declarații ample.

Procesul a readus în atenție o crimă care a rămas timp de decenii una dintre marile enigme ale culturii hip-hop. Tupac Shakur, considerat unul dintre cei mai influenți rapperi din toate timpurile, a murit la doar 25 de ani. Cazul său a devenit subiect pentru investigații, teorii ale conspirației și producții de tip true crime. Acum, după aproape 30 de ani, un juriu a stabilit că Duane „Keffe D” Davis este vinovat de uciderea sa. Verdictul nu pune însă neapărat capăt definitiv cazului: Davis urmează să primească sentința în octombrie și este așteptat să facă apel.