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ANM: Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării în ultima zi de vară. Instabilitate și averse torențiale, de marți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru mai multe regiuni din țară, valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță, totodată, perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului, începând din noaptea de luni spre marți.
ANM: Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării în ultima zi de vară. Instabilitate și averse torențiale, de marți
Diana Nunuț
31 aug. 2026, 10:52, Știrile zilei
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de caniculă pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Atenționarea Cod galben de caniculă este valabilă luni, 31 august, în intervalul orar 10:00-21:00.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest.

ANM precizează că vremea se va menține călduroasă și marți și miercuri, 1 și 2 septembrie, în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură-umezeală va atinge din nou pragul critic de 80 de unități.

Sursa foto: ANM

Instabilitate atmosferică din noaptea de luni spre marți

În același timp, meteorologii au emis și o informare privind instabilitatea atmosferică, valabilă în intervalul 1 septembrie, ora 01:00 – 1 septembrie, ora 23:00.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în noaptea de luni spre marți (31 august-1 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei”, informează ANM.

În perioada menționată, vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40-50 km/h, precum și izolat prin grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat.

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