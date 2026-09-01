Ministrul rus de Finanțe, exclus din fotografia de grup a summitului G20 după ce oficialii europeni au refuzat să apară alături de el

Participarea lui Siluanov la reuniune, prima sa prezență fizică la un astfel de eveniment de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, a provocat nemulțumirea oficialilor europeni, care au încercat să izoleze Moscova după declanșarea războiului de către președintele Vladimir Putin, scrie Financial Times.

Oficialii europeni au refuzat să apară în fotografie alături de Siluanov

Două persoane familiarizate cu situația au declarat pentru FT că Siluanov a fost în cele din urmă exclus din fotografia de grup realizată luni dimineață, după ce majoritatea oficialilor europeni de rang înalt au refuzat să apară alături de el.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, le-a declarat jurnaliștilor la Asheville că prezența lui Siluanov la reuniunea G20 este „destul de îngrijorătoare”.

„Mi-aș fi dorit mai multă claritate din partea americană, în sensul că el nu ar trebui primit aici ca un oaspete obișnuit”, a spus Klingbeil.

Oficialii Trezoreriei SUA au confirmat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit cu Siluanov în cadrul summitului. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că Bessent a avut „o întâlnire productivă cu ministrul rus de Finanțe și a reafirmat eforturile președintelui pentru pace în lume”.

În aprilie 2022, oficiali americani, britanici și din alte state occidentale au părăsit o reuniune în semn de protest față de participarea lui Siluanov prin videoconferință.

Discuțiile G20, pe fondul tensiunilor economice și geopolitice

Summitul, prezidat de Statele Unite, a fost prezentat de oficialii Trezoreriei drept o reuniune menită să promoveze creșterea economică, să abordeze dezechilibrele economice globale identificate de Washington și să analizeze modalități mai eficiente de restructurare a datoriilor suverane.

Discuțiile au loc însă într-un moment în care războiul din Iran contribuie la creșterea costurilor de împrumut la nivel mondial și adaugă miliarde de dolari la povara datoriilor statelor dezvoltate.

Datoria publică a Statelor Unite a atins în luna august un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari, iar obligațiunile americane au fost vândute masiv în ultimele săptămâni, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind nivelul datoriei și capacitatea factorilor de decizie de a ține sub control inflația, alimentată de războiul lui Trump.

Bessent a intervenit în ultimele săptămâni pe piața titlurilor de stat americane, anunțând achiziții de obligațiuni în încercarea de a reduce randamentele și costurile de împrumut.