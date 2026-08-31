SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Iranului | Washingtonul trece la „violența financiară” după reluarea atacurilor

Statele Unite își intensifică presiunea economică asupra Iranului, după ce administrația Trump a anunțat o nouă rundă de sancțiuni împotriva unei instituții bancare care are legături cu tranzacțiile iraniene, potrivit AP.

Scott Bessent nu a dezvăluit numele băncii vizate, dar a transmis un avertisment dur celor care continuă să sprijine financiar Iranul.

„Va fi violență financiară, dacă va fi nevoie”, a declarat secretarul Trezoreriei pentru AP.

Bessent a explicat că Washingtonul vrea să transmită un mesaj clar celor implicați în tranzacțiile cu Iranul: Statele Unite știu cine sunt și vor să oprească aceste operațiuni.

SUA schimbă strategia față de Iran

Noile măsuri apar după ce administrația Trump a indicat că vrea să mute centrul presiunii asupra Iranului de la operațiunile militare la sancțiuni și izolare economică.

Schimbarea are loc însă într-un moment în care confruntarea militară s-a reaprins.

Forțele americane au lovit duminică lansatoare iraniene de rachete din zona strâmtorii Ormuz, în prima acțiune militară americană de acest tip după aproximativ o lună.

Iranul a promis represalii și, la scurtă vreme, a retaliat cu atacuri ale IRGC asupra unor baze americane din Iordania.

China, în centrul noii strategii americane

Washingtonul se confruntă cu o problemă majoră: China este cel mai important partener comercial al Iranului și principalul cumpărător al petrolului iranian.

Bessent urmează să discute cu oficialii chinezi în cadrul reuniunii G20 din Asheville, Carolina de Nord.

El a avertizat că „toate opțiunile sunt pe masă” atunci când vine vorba despre eventuale sancțiuni împotriva Beijingului pentru achizițiile de petrol iranian.

Secretarul Trezoreriei a respins ideea că administrația Trump evită o confruntare cu China.

El a susținut că cele două țări sunt de acord asupra necesității redeschiderii strâmtorii Ormuz și asupra obiectivului de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare.

Prima măsură vizează o bancă egipteană

Prima acțiune oficială a Trezoreriei americane în cadrul noii campanii economice a fost anunțată vineri.

Administrația SUA a propus o măsură care ar putea elimina accesul sucursalelor din Emiratele Arabe Unite ale Banque Misr, a doua cea mai mare bancă din Egipt, la sistemul financiar american.

Deocamdată, Washingtonul nu a impus sancțiuni directe împotriva băncii egiptene.

Decizia pare să indice prudența administrației Trump față de sancționarea unor mari parteneri comerciali care mențin relații economice cu Iranul.

Presiunea asupra Iranului vine după luni de conflict

Conflictul dintre SUA și Iran a ajuns recent la pragul de șase luni. Administrația Trump vorbește despre o nouă ofensivă economică împotriva Teheranului, după decenii de sancțiuni americane.

În același timp, reluarea loviturilor militare și tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz arată că presiunea economică nu înlocuiește complet confruntarea militară.

Noua rundă de sancțiuni ar putea avea însă efecte importante asupra relațiilor Iranului cu băncile și companiile din alte țări, în special dacă Washingtonul decide să sancționeze și parteneri comerciali ai Teheranului.

Bessent a transmis astfel un mesaj clar: SUA vor să lovească Iranul nu doar pe câmpul de luptă, ci și prin accesul la banii și sistemul financiar de care are nevoie pentru comerțul internațional.