Scumpirile din benzinării au intrat în vizorul ANPC. Amenzi de minimum 100.000 de lei: prețurile nu pot fi majorate după ora 12:00

Controalele vizează respectarea noilor reguli introduse prin Legea nr. 162/2026, care limitează posibilitatea benzinăriilor de a majora prețurile și stabilește un reper pentru adaosurile comerciale.

Una dintre regulile urmărite de inspectori prevede că operatorii pot face cel mult o singură majorare a prețului într-o zi, iar aceasta trebuie efectuată până la ora 12:00. Prețurile pot însă fi reduse ori de câte ori este necesar. Regula a fost introdusă în cadrul mecanismului adoptat de autorități pentru perioada de criză de pe piața petrolului și carburanților.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a declarat că inspectorii au găsit deja numeroase situații în care benzinăriile au scumpit carburanții după ora-limită.

„Au fost foarte multe nereguli constatate”, a spus la Digi24 șeful ANPC, precizând că verificările preliminare au identificat numeroase majorări de preț efectuate după ora 12:00. Potrivit acestuia, mai mulți operatori economici au fost deja sancționați.

Amenzi de minimum 100.000 de lei

Pentru încălcarea regulii privind momentul în care poate fi făcută majorarea, sancțiunea minimă este de 100.000 de lei, potrivit explicațiilor oferite de conducerea ANPC. În cazul acestei legislații speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nici mecanismul achitării unei jumătăți din minimul amenzii.

Separat, comisarii verifică adaosul comercial practicat de distribuitorii de carburanți.

ANPC analizează datele operatorilor pe o perioadă de trei luni și le compară cu adaosul mediu practicat de fiecare companie în cursul anului 2025.

„Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025”, a explicat Békési.

În cazul în care un operator practică un adaos peste limita stabilită de lege, acesta poate fi sancționat.

Pentru încălcările legate de adaosurile comerciale, șeful ANPC declara anterior că sancțiunile pot ajunge la 1%-2% din cifra de afaceri a operatorului economic, ceea ce, în cazul marilor distribuitori de carburanți, poate însemna amenzi de ordinul milioanelor de lei.

De ce au început controalele

Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină.

Controlul formării prețului este împărțit între mai multe instituții. Ministerul Finanțelor urmărește componenta fiscală și accizele, Consiliul Concurenței analizează evoluția cotațiilor și posibile practici anticoncurențiale, iar ANPC verifică adaosul comercial și respectarea regulilor privind modificarea prețului la pompă.

Acciza la motorină scade cu 25% de la 1 septembrie

În paralel, Ministerul Finanțelor a decis să majoreze la 25% reducerea temporară a accizei pentru motorina standard, pentru perioada 1-15 septembrie 2026.

Reducerea este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al accizei va ajunge la 2.103,22 lei/1.000 de litri în prima jumătate a lunii septembrie.

Măsura continuă intervenția din a doua jumătate a lunii august, când reducerea accizei fusese stabilită la 20%.