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Italia menține suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru încă 15 zile, după criza migranților din Ceuta

Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, în contextul tensiunilor generate de criza migranților din Ceuta.
Italia menține suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru încă 15 zile, după criza migranților din Ceuta
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
01 sept. 2026, 12:59, Social
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Italia suspendă Acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania pentru încă 15 zile, după ce această măsură a fost introdusă pentru prima dată la începutul lunii august ca urmare a crizei migranților din Ceuta.

Potrivit Bloomberg, ministerul italian de Interne a precizat că evaluarea inițială care a dus la introducerea controalelor la frontieră pe 1 august este încă valabilă, menționând totodată „inițiativele deja întreprinse de Spania, împreună cu Uniunea Europeană, pentru a se asigura că situația din acea zonă se poate normaliza în curând”.

În replică, Spania a anunțat, la rândul său, prelungirea cu încă 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care ajung pe cale aeriană sau maritimă din Italia.

Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă măsura vizează persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări.

Guvernul de la Roma a insistat asupra faptului că introducerea acestor controale a fost determinată de considerente de securitate și nu de o mișcare politică.

Italia continuă disputa cu Spania

Roma a luat această măsură extremă după ce la sfârșitul lunii iulie, zeci de mii de migranți au trecut din Maroc în Ceuta. Potrivit estimării oficiale a guvernului spaniol, aproximativ 72.000 de persoane au trecut ilegal din Maroc în Ceuta în zilele de 30 și 31 iulie.

Potrivit autorităților locale din Ceuta, cel puțin 100 de persoane au murit în timpul acestei încercări.

Majoritatea celor care au trecut în oraș au fost ulterior trimiși înapoi în Maroc, conform informațiilor furnizate de autoritățile spaniole. Totuși, aproximativ 5.000 de migranți, dintre care unii solicită azil, au rămas în Ceuta.

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