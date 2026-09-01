Calendarul pentru Bacalaureat 2027 a fost stabilit. Probele scrise încep mai devreme din cauza schimbărilor climatice

Simulări și competențe

Simularea probelor scrise pentru examenul de Bacalaureat 2027 va avea loc între 22 și 25 martie. Elevii vor susține proba la Limba și literatura română pe 22 martie, proba obligatorie a profilului pe 23 martie, proba la alegere pe 24 martie și Limba maternă pe 25 martie. Rezultatele vor fi publicate pe 9 aprilie.

Examenul propriu-zis va începe cu evaluarea competențelor care va avea loc în luna aprilie. În această etapă se vor desfășura probele orale la limba română (12-14 aprilie), limba maternă (14-16 aprilie), limba de circulație internațională (19-21 aprilie) și competențele digitale (21-23 aprilie).

Probele scrise și afișarea rezultatelor

Probele scrise sunt programate între 14 și 18 iunie. Pe 14 iunie va avea loc proba la Limba și literatura română, urmată pe 15 iunie de proba obligatorie a profilului și pe 17 iunie de proba la alegere. Proba de Limbă maternă va avea loc pe 18 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Până pe 25 iunie, elevii își pot vedea lucrările și depune contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 1 iulie 2027.

Motivele decalării: Canicula și admiterea la facultate

La momentul lansării în consultare publică a calendarului, Ministerul Educației a transmis că modificarea intervalelor este determinată de schimbările climatice și riscul de caniculă extremă, după ce în anul 2026 proba obligatorie a profilului a trebuit amânată din cauza unui Cod roșu.

Decalarea examenului a avut la bază și „solicitările de a identifica o soluție funcțională care să permită încadrarea în termen a candidaților a căror înscriere în învățământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat”.