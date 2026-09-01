Germania introduce taxa pe zahăr. Majoritatea populației este de acord

55% dintre locuitorii Germaniei sunt de acord cu introducerea unei taxe speciale pentru băuturile dulci și alte produse cu un conținut ridicat de zahăr. Acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de institutul de studii ale opiniei publice Forsa. 44% dintre respondenți sunt împotrivă, relatează Bild.

Printre susținătorii Partidului Verde, taxa este susținută de 87%, printre alegătorii SPD – de 77%, iar printre cei ai CDU/CSU – de 76%. Mai frecvent, împotriva taxei sunt locuitorii din landurile din est și susținătorii partidului „Alternativa pentru Germania” (AFD).

Cât va fi taxa? Depinde cât zahăr are băutura

Coaliția de guvernare a convenit deja să introducă taxa începând cu anul 2027. Dimensiunea acesteia ar trebui să depindă de conținutul de zahăr din băutură.

În cadrul negocierilor privind pachetul de austeritate pentru asigurarea medicală obligatorie, coaliția de centru-dreapta/centru-stânga a convenit asupra unei taxe pe zahăr începând cu anul viitor, iar populația este de acord.

Detaliile sunt în curs de elaborare la Ministerul Federal de Finanțe. Cuantumul taxei suplimentare va depinde de conținutul de zahăr al băuturilor .

Ministrul de finanțe, Lars Klingbeil, a renunțat însă la ideea de a taxa băuturile fără zahăr, precum Cola Zero.

Guvernul a estimat inițial că va putea obține aproximativ 650 de milioane de euro din această nouă taxă, însă asociațiile din industrie estimează că veniturile ar putea ajunge la aproape 4 miliarde de euro pe an.