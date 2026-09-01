Prima pagină » Știrile zilei » Germania introduce taxa pe zahăr. Majoritatea populației este de acord

Germania introduce taxa pe zahăr. Majoritatea populației este de acord

Majoritatea germanilor susțin introducerea planificată a unei taxe speciale pe cola, dulciuri și produse similare. Populația vrea să consume produse mai sănătoase.
Germania introduce taxa pe zahăr. Majoritatea populației este de acord
Sorina Matei
01 sept. 2026, 14:30, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

55% dintre locuitorii Germaniei sunt de acord cu introducerea unei taxe speciale pentru băuturile dulci și alte produse cu un conținut ridicat de zahăr. Acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de institutul de studii ale opiniei publice Forsa. 44% dintre respondenți sunt împotrivă, relatează Bild.

Printre susținătorii Partidului Verde, taxa este susținută de 87%, printre alegătorii SPD – de 77%, iar printre cei ai CDU/CSU – de 76%. Mai frecvent, împotriva taxei sunt locuitorii din landurile din est și susținătorii partidului „Alternativa pentru Germania” (AFD).

Cât va fi taxa? Depinde cât zahăr are băutura

Coaliția de guvernare a convenit deja să introducă taxa începând cu anul 2027. Dimensiunea acesteia ar trebui să depindă de conținutul de zahăr din băutură.

În cadrul negocierilor privind pachetul de austeritate pentru asigurarea medicală obligatorie, coaliția de centru-dreapta/centru-stânga a convenit asupra unei taxe pe zahăr începând cu anul viitor, iar populația este de acord.

Detaliile sunt în curs de elaborare la Ministerul Federal de Finanțe. Cuantumul taxei suplimentare va depinde de conținutul de zahăr al băuturilor .

Ministrul de finanțe, Lars Klingbeil, a renunțat însă la ideea de a taxa băuturile fără zahăr, precum Cola Zero.

Guvernul a estimat inițial că va putea obține aproximativ 650 de milioane de euro din această nouă taxă, însă asociațiile din industrie estimează că veniturile ar putea ajunge la aproape 4 miliarde de euro pe an.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Gandul
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Nu e treaba noastră”. Cum au încercat trei instituții din Sănătate să evite plata tratamentului unui copil grav bolnav
Libertatea
Laura Cosoi a făcut anunțul în lacrimi, chiar din Maramureș. Ce s-a întâmplat în secret la botezul micuței Nina!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia