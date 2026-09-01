Un înlocuitor al zahărului, sub lupa cercetătorilor. Crește riscul de infarct și AVC cu peste 50%

Cercetarea, prezentată la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) 2026, desfășurat la München, între 28 și 31 august, a analizat legătura dintre nivelurile de xilitol din sânge și riscul cardiovascular.

Potrivit Fox News, studiul a inclus peste 17.700 de participanți din Canada și Marea Britanie, împărțiți în două grupuri.

Zeci de ani de monitorizare. Ce au descoperit cercetătorii

Primul grup a provenit din Studiul longitudinal canadian privind îmbătrânirea (Canadian Longitudinal Study on Aging – CLSA), o cercetare amplă care urmărește starea de sănătate a adulților din Canada pe măsură ce înaintează în vârstă.

Participanții au fost monitorizați timp de șase ani. Cei cu cele mai ridicate niveluri de xilitol în sânge au avut un risc cu 57% mai mare de deces, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, comparativ cu persoanele cu cele mai scăzute niveluri.

Diferența s-a menținut și după ce oamenii de știință au luat în calcul factori cunoscuți de risc cardiovascular, printre care vârsta, sexul, indicele de masă corporală, hipertensiunea, diabetul și nivelurile lipidelor din sânge.

Cel de-al doilea grup a provenit din studiul european privind legătura dintre alimentație și cancer (European Prospective Investigation into Cancer – EPIC), realizat în Marea Britanie. Participanții au fost urmăriți nu mai puțin de 30 de ani.

În acest grup, persoanele cu cele mai ridicate niveluri de xilitol au avut un risc cu 18% mai mare de evenimente cardiovasculare majore.

În ambele grupuri, nivelurile mai ridicate de xilitol în sânge au fost asociate cu un risc cardiovascular mai mare.

Xilitolul favorizează formarea cheagurilor de sânge

Rezultatele vin în completarea unor cercetări anterioare care au indicat deja că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a forma cheaguri de sânge.

„Îndulcitorii artificiali sunt consumați de oameni care cred că sunt mai sănătoși decât zahărul și sunt, în general, considerați siguri de autoritățile de reglementare”, a explicat dr. Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, cel care a prezentat studiul.

Medicul spune că rezultatele obținute pe termen lung arată cât de puține lucruri se cunosc încă despre siguranța cardiovasculară a xilitolului. El consideră necesare studii suplimentare, mai ales că acesta este folosit în cantități tot mai mari.

Xilitolul este un îndulcitor cu puține calorii, folosit ca înlocuitor al zahărului. Se găsește în alimente și băuturi, dar și în guma de mestecat și în unele produse pentru igiena orală.

Substanța poate fi produsă și în mod natural de organism, în procesul de metabolizare a glucozei.

Rezultatele trebuie confirmate prin noi studii

Autorii atrag atenția asupra unei limite importante: studiul este observațional. Asta înseamnă că rezultatele arată o asociere între nivelurile ridicate de xilitol în sânge și riscul cardiovascular, dar nu demonstrează că îndulcitorul provoacă infarct sau accident vascular cerebral.

De asemenea, o concentrație ridicată de xilitol în sânge nu indică neapărat un consum alimentar mai mare, dat fiind faptul că această substanță poate fi produsă și de organism.

Sunt necesare noi studii pentru a stabili în ce măsură consumul de xilitol influențează direct riscul cardiovascular și care ar putea fi efectele utilizării sale pe termen lung.