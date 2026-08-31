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Noul trend în wellness: Tot mai multe femei își pun colagen în cafea

Multe femei constată că prioritățile lor în materie de bunăstare se schimbă odată ce trec de 40 de ani. Suplimentele de colagen câștigă teren, fiind ușor de adăugat în cafeaua de dimineață.
Noul trend în wellness: Tot mai multe femei își pun colagen în cafea
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 16:27, Ştiinţă-Sănătate
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Suplimentele de colagen oferă o modalitate convenabilă de a construi un obicei zilnic de wellness, fără a adăuga pași suplimentari la un program deja încărcat.

Potrivit USA Today, multe suplimente de colagen sunt concepute pentru utilizare zilnică și pot fi amestecate în cafea, smoothie-uri sau alte băuturi. Cumpărătorii preferă adesea produse care se integrează ușor în rutinele existente, fără a necesita schimbări semnificative ale stilului de viață.

De ce apelează femeile la suplimente de colagen

Odată cu înaintarea în vârstă, corpul produce tot mai puțin colagen. De asemenea, după menopauză, nivelul de estrogen scade. Astfel, pierderea de colagen devine mult mai rapidă.

Suplimentele de colagen susțin sănătatea pielii, părului, unghiilor, articulațiilor, oaselor și țesutului conjunctiv, potrivit sursei citate.

Introducerea colagenului în cafeaua de dimineață este o metodă populară deoarece pudra de colagen se dizolvă repede în băuturile calde.

Totodată, obiceiul de a bea cafea în fiecare dimineață este o rutină prin care nu vei uita că trebuie să îți iei suplimentul.

Multe tipuri de suplimente de colagen nu au niciun gust. Astfel, nu se va observa vreo diferență atunci când îți savurezi cafeaua dimineața.

Sănătatea, o prioritate odată cu venirea toamnei

Multe persoane consideră că este util să își prioritizeze rutinele de sănătate, încredere și îngrijire personală în timpul toamnei. Printre categoriile populare se numără suplimenteîngrijirea pielii, îngrijirea părului, produse de wellness, gestionarea greutății și produse esențiale pentru îngrijirea personală de zi cu zi.

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