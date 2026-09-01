Prima pagină » Social » Un nou parc este construit în sectorul 5 din Capitală. Parcul Șinei va avea 24.000 de metri pătrați de spațiu verde

Un nou parc este construit în sectorul 5 din Capitală. Parcul Șinei va avea 24.000 de metri pătrați de spațiu verde

Primăria Sectorului 5 a început lucrările pentru construirea unui nou parc. Terenul, care de astăzi este șantier închis, are 24.000 de metri pătrați, spațiu care va deveni, în termen de un an de zile, verde.
Un nou parc este construit în sectorul 5 din Capitală. Parcul Șinei va avea 24.000 de metri pătrați de spațiu verde
Foto: Alexandru Dobre/Mediafaxfoto
Coralia Frigea
01 sept. 2026, 15:16, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei urmează să beneficieze de un nou parc. Marți, 1 septembrie, au început lucrările pentru Parcul Șinei, o porțiune de 24.000 de metri pătrați de teren care va deveni spațiu verde.

„După o lungă perioadă de așteptare, încep oficial lucrările la Parcul Șinei! În ultimele zile, utilajele au fost mutate în teren, iar echipele au început treaba. Este un moment important pentru comunitatea Sectorului 5 și mă bucur că acest proiect intră, în sfârșit, în etapa de execuție”, a transmis Vlad Popescu Piedone, într-o postare pe Facebook.

Locatarii din zonă, nemulțumiți de tranziție

Oamenii care locuiesc în cartier își doresc parcul, dar sunt nemulțumiți însă de șantier, întrucât le va fi mai dificilă traversarea de pe o stradă pe alta.

„Știu că oamenii așteaptă să vadă cât mai repede rezultatul final, însă trebuie să ținem cont că este un proiect complex, pe o suprafață foarte mare, iar amenajarea tuturor zonelor va necesita timp. Important este că am început și mergem înainte”, le răspunde primarul Sectorului 5 locatarilor.

Lucrările pentru Parcul Șinei vor dura un an, iar proiectul este împărțit în trei tronsoane.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare
Gandul
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
Libertatea
Decizie de ultimă oră de la 1 septembrie! Documentul pe care toți românii îl au în portofel devine istorie. Ce trebuie să faci neapărat când mergi la medic!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia