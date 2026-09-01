Un nou parc este construit în sectorul 5 din Capitală. Parcul Șinei va avea 24.000 de metri pătrați de spațiu verde

Locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei urmează să beneficieze de un nou parc. Marți, 1 septembrie, au început lucrările pentru Parcul Șinei, o porțiune de 24.000 de metri pătrați de teren care va deveni spațiu verde.

„După o lungă perioadă de așteptare, încep oficial lucrările la Parcul Șinei! În ultimele zile, utilajele au fost mutate în teren, iar echipele au început treaba. Este un moment important pentru comunitatea Sectorului 5 și mă bucur că acest proiect intră, în sfârșit, în etapa de execuție”, a transmis Vlad Popescu Piedone, într-o postare pe Facebook.

Locatarii din zonă, nemulțumiți de tranziție

Oamenii care locuiesc în cartier își doresc parcul, dar sunt nemulțumiți însă de șantier, întrucât le va fi mai dificilă traversarea de pe o stradă pe alta.

„Știu că oamenii așteaptă să vadă cât mai repede rezultatul final, însă trebuie să ținem cont că este un proiect complex, pe o suprafață foarte mare, iar amenajarea tuturor zonelor va necesita timp. Important este că am început și mergem înainte”, le răspunde primarul Sectorului 5 locatarilor.

Lucrările pentru Parcul Șinei vor dura un an, iar proiectul este împărțit în trei tronsoane.