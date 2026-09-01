Agențiile de pariuri sportive iau măsuri după schimbările legislative. În ce se transformă spațiile deja existente

În contextul OUG 7/2026, care permite autorităților locale să interzică jocurile de noroc pe raza localităților, compania care deține brandul comercial Superbet, a decis ca toate spațiile afectate să rămână deschise și să devină centre comunitare dedicate fotbalului și suporterilor.

Consiliile locale pot interzice agențiile de jocuri de noroc

Recenta modificare legislativă a transferat către consiliile locale dreptul de a interzice activitatea de jocuri de noroc în propriile localități.

O parte dintre administrațiile locale au adoptat deja decizii de interzicere, urmând ca o serie de agenții să își înceteze activitatea. Pentru mulți operatori, răspunsul a fost închiderea locațiilor și disponibilizarea personalului.

Cu toate acestea, compania de pariuri sportive a decis să mențină spațiile deschise.

În localitățile în care activitatea de jocuri de noroc nu mai poate fi desfășurată, spațiile nu vor fi închise iar angajații nu vor fi dați afară.

Cum se schimbă spațiile deja existente

Spațiile rămân deschise comunității, unde oamenii se pot întâlni, pot urmări împreună meciurile și competițiile importante. De asemenea, aceștia pot beneficia de asistență directă, față în față, din partea angajaților.

„Respectăm cadrul legal și deciziile administrațiilor locale. În același timp, regretăm faptul că o serie de astfel de hotărâri se răsfrâng asupra angajaților noștri, cei care suportă, în cele din urmă, efectele acestor decizii. De aceea, noi alegem să ne protejăm și să ne păstrăm colegii în aceste circumstanțe”, a transmis directorul de retail al companiei.

Managerul general a transmsi că această decizie „administrativă poate schimba ceea ce ne este permis să facem într-un spațiu, dar nu poate anula lucrurile care ne unesc. Avem o responsabilitate față de fotbalul românesc și față de oamenii care îl trăiesc. Pentru noi, asta înseamnă să fii parte dintr-o comunitate: să rămâi acolo și atunci când e mai greu”.