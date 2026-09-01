Investiții masive în transportul Capitalei: Aproximativ 2.2 miliarde de lei pentru 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi

„Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru! Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 Ron fără TVA”, a transmis pe Facebook Ciprian Ciucu.

Specificații tehnice, dotări moderne și autonomie pe baterii

Troleibuzele trebuie să aibă o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Vehiculele trebuie să fie complet accesibilizate, să aibă podea integral coborâtă și să ofere condiții mai confortabile și mai sigure pentru călători.

Printre dotările solicitate se numără instalații de aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare, camere de supraveghere, validatoare pentru plata contactless și prize USB.

Troleibuzele vor trebui să dispună și de o autonomie de minimum 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact. „Performanța trebuie demonstrată în condiții reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare pornite, inclusiv climatizarea”, notează Ciucu.

Finanțarea proiectului

„Aceste troleibuze vor fi achiziționate parțial cu bani europeni prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027. Valoarea totală a proiectului este 596.462.622 milioane lei din care 119.262.562 milioane de lei, finanțare nerambursabilă”, se mai arată în mesajul primarului general.

Contract de 1.7 miliarde de lei pentru 79 de tramvaie

Valoarea totală a investiției pentru achiziția tramvaielor este de 1.699.919.059 de lei (cu TVA), proiectul beneficiind de o cofinanțare nerambursabilă în valoare de 434.080.177 de lei.

„A fost finalizată documentația de achiziție, mâine va fi încărcată în SEAP, urmând să fie validată de Autoritatea Națională de Achiziții Publice”, se arată în comunicatul de presă emis de Primăria Muncipiului București.