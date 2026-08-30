Bilanțul dezastrului din Nepal a ajuns la 734 de morți. Mii de persoane sunt dispărute

Bilanțul morților din Nepal a ajuns la 734, a anunțat duminică agenția pentru gestionarea dezastrelor din această țară, potrivit BBC.

Alte 2.498 de persoane sunt date dispărute, iar 7.514 au fost salvate, conform datelor citate de Reuters.

În Tibet, autoritățile chineze au confirmat moartea a 16 persoane, iar alte 546 sunt în continuare dispărute după alunecarea de teren produsă miercuri.

Dintre persoanele dispărute în Tibet, 261 sunt cetățeni străini din 23 de țări. Cei mai mulți sunt nepalezi, 104 persoane. Sunt dați dispăruți și 49 de cetățeni indieni, 33 de letoni, 18 americani și 15 britanici. Autoritățile chineze au informat misiunile diplomatice ale țărilor respective.

Miercuri, prăbușirea unui ghețar a provocat un torent puternic de apă, gheață, roci și noroi, care a lovit regiunea Himalaya.

Autoritățile chineze susțin că dezastrul a fost provocat de „instabilitatea ghețarilor, pe fondul efectelor pe termen lung ale încălzirii globale”.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a spus omologului său nepalez că este „cel mai grav dezastru transfrontalier” dintre cele două țări din ultimii ani și că operațiunile de salvare sunt extrem de dificile.

Peste 90.000 de persoane ar fi fost afectate de dezastru, potrivit estimărilor Crucii Roșii.