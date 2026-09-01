Bolojan, mesaj pentru diplomații români: Instabilitatea politică ne poate costa scump

Șeful Guvernului le-a mulțumit diplomaților pentru activitatea din ultimul an și a atras atenția că problemele interne, în special deficitul bugetar și lipsa competitivității economice, influențează direct capacitatea României de a-și promova interesele în exterior.

„În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru acest an de colaborare pe care l-am avut cu echipa Ministerului de Externe, cu doamna ministru, cu secretarii de stat, cu dumneavoastră, și să vă asigur de respectul meu, pentru că un element de bază al reprezentării României sunteți dumneavoastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a descris ultimul an drept unul dificil, marcat atât de probleme interne, cât și de multiple crize internaționale. Bolojan a enumerat războaiele din vecinătatea României, incidentele cu drone, situația din Marea Neagră, conflictul din Orientul Mijlociu, crizele energetice și seceta printre principalele provocări care au solicitat Guvernul.

Bolojan avertizează asupra deficitului și instabilității politice

În discursul său, premierul a pus accent pe situația finanțelor publice și pe necesitatea continuării măsurilor de reducere a deficitului bugetar. El a susținut că dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate rapid și că viitorul Guvern va trebui să continue măsurile de consolidare fiscală.

„Cu bune, cu rele, consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă și, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României”, a afirmat Bolojan.

Premierul a avertizat însă că instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate pot afecta credibilitatea țării și pot amplifica neîncrederea populației în instituții.

„Instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate vizavi de ce se va întâmpla în România sunt factori agravanți. Iar crearea de așteptări care nu pot fi acoperite e unul dintre cele mai periculoase lucruri”, a spus șeful Guvernului.

Bolojan: România a pierdut bani din PNRR din cauza întârzierilor

Ilie Bolojan a vorbit și despre fondurile europene, în special despre PNRR și programul SAFE, apreciind contribuția diplomaților români, în special a echipei de la Bruxelles, la negocierile cu instituțiile europene și în cadrul NATO.

Premierul a recunoscut că România a pierdut bani din PNRR din cauza întârzierilor în implementarea unor proiecte și a unor reforme. El a dat drept exemplu reducerea numărului de spitale prevăzute inițial în program și a criticat întârzierile în adoptarea unor măsuri legislative.

În ceea ce privește programul SAFE, Bolojan a apreciat că România a reușit să direcționeze o parte din fonduri către infrastructura rutieră.

„Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Pașcani–Iași–Ungheni sau Pașcani–Suceava–Siret”, a declarat premierul.

Bolojan: Diplomația economică depinde de competitivitatea României

Premierul a subliniat că diplomația economică trebuie să reprezinte o componentă importantă a politicii externe, dar a atras atenția că eficiența diplomaților depinde și de situația economiei românești.

Bolojan a susținut că majorarea costurilor cu forța de muncă și creșterea prețurilor la energie au afectat competitivitatea companiilor din România, inclusiv a unor mari producători internaționali care au fabrici în mai multe țări.

„Pentru a putea fi eficienți, ai nevoie de companii care sunt competitive. Altfel, n-am făcut nimic”, a spus premierul.

În acest context, Bolojan a afirmat că politicile interne și cele externe nu pot fi tratate separat, întrucât competitivitatea economiei influențează capacitatea României de a atrage investiții și de a-și promova interesele economice peste hotare.

Bolojan reafirmă ancorele strategice ale României

Premierul a reafirmat că principalele ancore strategice ale României rămân NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Ancorele pe care noi le avem, le știți: NATO, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite – cred că astea nu sunt de discutat”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a menționat și importanța relației cu diaspora românească, în special cu comunitățile din statele Uniunii Europene, precum și necesitatea consolidării reprezentării economice a României în străinătate.

La finalul discursului, premierul le-a mulțumit diplomaților pentru activitatea desfășurată și și-a exprimat speranța că România va avea cât mai curând un Guvern stabil, capabil să continue măsurile de consolidare fiscală.

„Sper să existe politici predictibile și curajoase care să vă creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul și-a încheiat mesajul adresat diplomaților cu un apel simbolic: „Vă rog să țineți steagul României acolo unde îi este locul.”