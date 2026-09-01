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Lider USR, pronostic dur pentru Nicușor Dan. În ce situație paradoxală se află partidul lui Dominic Fritz

Cristian Ghinea, lider USR și un contestatar al președintelui Nicușor Dan, face pronosticuri în privința viitorului politic al șefului statului.
Lider USR, pronostic dur pentru Nicușor Dan. În ce situație paradoxală se află partidul lui Dominic Fritz
Sorina Matei
01 sept. 2026, 13:40, Politic
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Într-un podcast, Cristian Ghinea (USR) a declarat că el crede că Nicușor Dan va fi lăsat din brațe de „PSD, serviciile de informații și Lia Savonea”, președintele ÎCCJ.

„Cred că-l vor arunca peste bord foarte curând. Pe Nicușor Dan. De ce ar mai avea PSD nevoie de el după ce l-a compromis politic? Asta este, omul a dezertat”, a spus Ghinea.

Liderul USR a amintit că, după decizia președintelui României, pe Legea integrității, care îi va pune capăt mandatului lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara – președintele USR fiind condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ – în Timișoara, oamenii au strigat: „Nicușor trădător!

Cristian Ghinea crede însă că USR va ajunge într-o situație paradoxală: „vom ajunge în situația în care tot noi va trebui să-l apărăm”.

El crede că, de facto, PSD și AUR guvernează în România.

Criticile lui Cristian Ghinea la adresa președintelui Nicușor Dan sunt constante. Cei doi lideri – Ghinea și Dan – nu s-au înțeles nici în interiorul USR, când actualul președinte conducea partidul, iar după ce a ajuns președinte al României, Ghinea a declarat că Nicușor Dan este un „tăntălău”. Ulterior, Ghinea l-a acuzat pe președintele României și de antisemitism.

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