Într-un podcast, Cristian Ghinea (USR) a declarat că el crede că Nicușor Dan va fi lăsat din brațe de „PSD, serviciile de informații și Lia Savonea”, președintele ÎCCJ.

„Cred că-l vor arunca peste bord foarte curând. Pe Nicușor Dan. De ce ar mai avea PSD nevoie de el după ce l-a compromis politic? Asta este, omul a dezertat”, a spus Ghinea.

Liderul USR a amintit că, după decizia președintelui României, pe Legea integrității, care îi va pune capăt mandatului lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara – președintele USR fiind condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ – în Timișoara, oamenii au strigat: „Nicușor trădător!”

Cristian Ghinea crede însă că USR va ajunge într-o situație paradoxală: „vom ajunge în situația în care tot noi va trebui să-l apărăm”.

El crede că, de facto, PSD și AUR guvernează în România.

Criticile lui Cristian Ghinea la adresa președintelui Nicușor Dan sunt constante. Cei doi lideri – Ghinea și Dan – nu s-au înțeles nici în interiorul USR, când actualul președinte conducea partidul, iar după ce a ajuns președinte al României, Ghinea a declarat că Nicușor Dan este un „tăntălău”. Ulterior, Ghinea l-a acuzat pe președintele României și de antisemitism.