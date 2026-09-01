Prima pagină » Politic » Ce au discutat Nicușor Dan și Angela Merkel la Cotroceni. Mesajul președintelui

Ce au discutat Nicușor Dan și Angela Merkel la Cotroceni. Mesajul președintelui

Președintele Nicușor Dan a primit-o, marți, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel. După întâlnire, șeful statului a transmis că discuțiile s-au concentrat asupra contextului politic și de securitate global.
Ce au discutat Nicușor Dan și Angela Merkel la Cotroceni. Mesajul președintelui
Galerie Foto 4
Sursa foto: X @NicusorDanRO
Alexandra-Valentina Dumitru
01 sept. 2026, 15:41, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am fost încântat să o găzduiesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar federal german, doamna dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global”, a transmis Dan, pe X.

Vezi galeria foto
4 poze

Președintele a precizat că experiența politică a fostului cancelar german a oferit o perspectivă importantă asupra situației internaționale.

„A fost foarte interesant să ascult opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a afirmat șeful statului.

Discuții despre o „Uniunea Europeană mai unită”

Potrivit președintelui, un alt subiect discutat a fost rolul pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în relațiile internaționale.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra a ceea ce România și Germania pot face împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Angela Merkel, în România pentru lansarea volumului de memorii

Angela Merkel se află la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Evenimentul este programat marți seară, la Ateneul Român, unde fostul cancelar german va participa la un dialog public cu Emil Hurezeanu, o figură importantă a jurnalismului și diplomației românești.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” prezintă perioada de viață și activitatea politică a Angelei Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei timp de 16 ani.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare
Gandul
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
Libertatea
Decizie de ultimă oră de la 1 septembrie! Documentul pe care toți românii îl au în portofel devine istorie. Ce trebuie să faci neapărat când mergi la medic!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia