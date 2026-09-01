Ce au discutat Nicușor Dan și Angela Merkel la Cotroceni. Mesajul președintelui

„Am fost încântat să o găzduiesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar federal german, doamna dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global”, a transmis Dan, pe X.

Președintele a precizat că experiența politică a fostului cancelar german a oferit o perspectivă importantă asupra situației internaționale.

„A fost foarte interesant să ascult opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a afirmat șeful statului.

Discuții despre o „Uniunea Europeană mai unită”

Potrivit președintelui, un alt subiect discutat a fost rolul pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în relațiile internaționale.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra a ceea ce România și Germania pot face împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Angela Merkel, în România pentru lansarea volumului de memorii

Angela Merkel se află la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Evenimentul este programat marți seară, la Ateneul Român, unde fostul cancelar german va participa la un dialog public cu Emil Hurezeanu, o figură importantă a jurnalismului și diplomației românești.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” prezintă perioada de viață și activitatea politică a Angelei Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei timp de 16 ani.