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Victor Negrescu, atac dur la adresa Guvernului pentru eșecul pe Legea Salarizării: PNL este ca Albă ca Zăpada. Bolojan a fost responsabil de coordonarea PNRR

Vicepreședintele Partidului Social Democrat, Victor Negrescu, a blamat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal pentru neîndeplinirea jalonului Legii Salarizării din PNRR. Social-democratul a evidențiat amânările repetate ale acestui proiect.
Victor Negrescu, atac dur la adresa Guvernului pentru eșecul pe Legea Salarizării: PNL este ca Albă ca Zăpada. Bolojan a fost responsabil de coordonarea PNRR
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 sept. 2026, 15:15, Politic
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Victor Negrescu a declarat că adoptarea unei noi legi a salarizării este necesară, însă luând în calcul situația bugetară a României, acest demers va fi unul dificil. 

„Legea salarizării este necesară. Ea trebuie să fie rezultatul unui dialog real cu partenerii sociali. Trebuie să fim ambițioși în această privință. Nu va fi simplu, dat fiind deficitul bugetar, dat fiind presiunea sindicatelor. Însă, cu siguranță, un guvern cu puteri depline ar avea șanse mai mari să negocieze o astfel de lege”, a declarat Negrescu, marți, la B1. 

Responsabilitatea lui Bolojan și a liberalilor

În opinia sa, responsabilitatea blocajului privind Legea Salarizării aparține în mare parte Partidului Național Liberal și premierului Ilie Bolojan. 

„PNL este Albă ca Zăpada, în opinia domnului Ilie Bolojan, deși în peste 60% din timp au avut premierul României. Domnul Ilie Bolojan este de 13 luni premierul României și este responsabil, conform legii, de coordonarea implementării acestui mecanism. Nimic nu îl împiedica să cheme ministrul PSD și să spună public să-și facă treaba”, a continuat social-democratul.

Acesta a subliniat că Guvernul a amânat succesiv acest obiectiv către ultima cerere de plată din PNRR. 

„Realitatea este că premierul României, guvernul, a întârziat acest proces. Mai mult decât atât, acest jalon a fost mutat în repetate rânduri, inclusiv de acest guvern, către ultima cerere de plată”, a spus Negrescu. 

Lipsa de consens din Guvern

Acesta a mai evidențiat că nu există un proiect agreat nici măcar la nivelul ministerelor de resort sau al coaliției. 

„Nu avem în prezent o lege, o lege asupra căreia să existe un consens cu toate ministerele. Avem un conflict între Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Sănătății nu-s de acord cu varianta Ministerului Muncii. Vedem de asemenea că UDMR nu este de acord, UDMR fiind la guvernare cu acel proiect de lege. Și vedem că sindicatele resping și nu avem un acord clar din partea Comisiei Europene”, a conchis Negrescu. 

Planul Național de Redresare și Reziliență s-a terminat ieri, 31 august 2026, iar România nu a reușit să treacă o Lege a salarizării, un jalon cu o valoare de 770 de milioane de euro.  Președintele României, Nicușor Dan a atribuit eșecul partidelor fostei coaliții de guvernământ. 

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