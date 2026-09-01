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„Germania și Rusia sunt în război”. Avertismentul unui director din industria de apărare

Antreprenorul german din industria de apărare Stefan Thumann susține că operațiunile de sabotaj desfășurate de Moscova împotriva Germaniei reprezintă un „act de război”, care este „controlat și coordonat aici de forțele armate ruse”.
„Germania și Rusia sunt în război”. Avertismentul unui director din industria de apărare
Iulian Moşneagu
01 sept. 2026, 15:12, Știri externe
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Într-un interviu acordat lui Paul Ronzheimer, din cadrul Axel Springer Global Reporters Network, Thumann a respins termenul de „război hibrid”, folosit de liderii UE pentru a descrie acțiunile Rusiei în Europa, potrivit Politico.

Germania și Rusia sunt în război”, a susținut el.

Avertismentul vine în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția față de presupusele acte de sabotaj rusești.

Cancelarul Friedrich Merz ar urma să acuze Moscova pentru incidentul cu drone de la Leipzig și să anunțe sancțiuni „ample”, au declarat oficiali pentru Politico și Welt Am Sonntag.

Compania lui Thumann, Donaustahl, furnizează drone de luptă Ucrainei. El spune că trăiește sub protecție permanentă după ce autoritățile au descoperit, în 2025, un presupus plan al serviciilor ruse de informații de a-l otrăvi.

Cu puțin timp înainte de Crăciun, autoritățile l-au avertizat că viața sa este în pericol. „Da, vine din Rusia. Și da, este foarte grav. Viața dumneavoastră este în pericol”, a spus el că i-au transmis autoritățile.

Amenințarea i-a schimbat radical viața. Thumann spune că locuiește acum în locații care nu sunt făcute publice, este însoțit de gărzi de corp, nu și-a mai văzut familia de luni de zile și și-a pregătit și testamentul, în cazul în care ar fi ucis.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Germania avea relații economice strânse cu Moscova, mai ales în domeniul energiei. O mare parte din gazele naturale folosite de Germania veneau din Rusia.

După invazia din februarie 2022, relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat puternic. Germania a devenit unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, prin ajutor militar, financiar și umanitar.

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