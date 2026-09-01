Rusia estimează pentru 2026 cea mai scăzută producție de petrol din ultimii 17 ani, pe fondul efectelor războiului din Ucraina

Noile estimări, care urmează să fie finalizate la sfârșitul lunii septembrie și vor fi folosite la elaborarea bugetului, prevăd pentru perioada 2026-2029 o producție de petrol cu 16 până la 20 de milioane de tone mai mică decât în prognoza publicată în luna mai, informează Reuters.

De la începutul războiului, în februarie 2022, Uniunea Europeană a interzis cea mai mare parte a importurilor de petrol și produse petroliere din Rusia, o sursă importantă de venituri pentru Moscova.

În același timp, dificultățile legate de exporturi și intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești au redus în ultimele luni producția de combustibili și au provocat penurii de benzină în mai multe regiuni ale țării.

Producția de petrol, la cel mai scăzut nivel din 2009

În scenariul de bază, guvernul rus estimează că producția de țiței va scădea în acest an cu 17,2 milioane de tone, până la 494,2 milioane de tone, echivalentul a 9,88 milioane de barili pe zi. Ar fi cel mai scăzut nivel din 2009. Rusia este al treilea mare producător de țiței din lume.

Producția de țiței este estimată să crească anul viitor la 500 de milioane de tone, dar va rămâne cu 16 milioane de tone sub prognoza anterioară. Pentru 2028 și 2029, guvernul anticipează noi creșteri, însă producția ar urma să rămână sub nivelul din 2025.

Vicepremierul rus Alexander Novak, responsabil de sectorul petrolier, a recunoscut în iunie că producția de petrol a scăzut de la începutul anului. El a pus declinul pe seama unor lucrări de mentenanță neplanificate la rafinării.

Exporturile de țiței către China și India au crescut

Reducerea producției de combustibili provocată de atacurile cu drone a dus la creșterea exporturilor de țiței, în principal către China și India.

Exporturile rusești de țiței ar putea ajunge în acest an la 244,7 milioane de tone, față de 230,8 milioane de tone în 2025. Estimarea este cu 7,5 milioane de tone peste prognoza anterioară.

Exporturile de țiței ar urma apoi să scadă la 232,5 milioane de tone în 2027 și la 216,6 milioane de tone în 2028 și 2029.

Rusia restricționează exporturile de combustibili

Pentru a reduce penuria de pe piața internă, Rusia a interzis exporturile de motorină și a introdus restricții asupra exporturilor de benzină și combustibil pentru aviație.

În aceste condiții, guvernul estimează că exporturile de combustibili vor scădea în acest an cu 27,3 milioane de tone, până la 98,5 milioane de tone. Nivelul este cu 24,1 milioane de tone sub prognoza anterioară.

Pentru anul viitor, exporturile de combustibili sunt estimate să crească la 113,1 milioane de tone, dar vor rămâne cu aproape 13 milioane de tone sub nivelul din 2025 și cu 21 de milioane de tone sub estimarea anterioară.