Un gest banal te poate costa 1.500 de euro și chiar închisoarea în Grecia

Mulți șoferi din Grecia trăiesc cu iluzia că au un drept exclusiv asupra asfaltului din fața intrării doar pentru că își lasă mașina colo în fiecare zi, potrivit newsauto.gr.

Regula, însă, este fără echivoc: străzile publice și locurile de parcare publice reprezintă bun comun.

Cea mai frecventă practică este așezarea unor indicatoare care interzic oprirea sau parcarea, deși nu există un permis oficial pentru acest lucru.

Legea face diferența între două situații, în funcție de ce obiecte sau indicatoare sunt puse ilegal pe carosabil.

Primul caz se referă la ocuparea simplă și arbitrară a spațiului public. Cetățenii aduc scaune, ghivece, plasează lanțuri sau simple indicatoare improvizate pe șosea pentru a împiedica fizic alți șoferi să oprească. Pentru un astfel de gest sunt prevăzute amenzi de la 350 de euro.

Semnele rutiere false și înșelătoare se pedepsesc cu închisoare

O altă situație este instalarea de indicatoare și marcaje care imită fidel semnele de circulație oficiale prevăzute de Legea privind siguranța rutieră sau induc în eroare participanții la trafic.

Când indicatoarele creează confuzie, limitează ilegal parcarea sau amenință direct siguranța traficului, legislația reacționează extrem de dur.

Amendă pentru instalarea de indicatoare rutiere false: amendă de până la 1.500 de euro. Răspundere penală: în anumite circumstanțe, împotriva contravenientului se pot aplica sancțiuni penale.

Când este legală amplasarea unui afiș?

Amplasarea unui indicator de interzicere a parcării este permisă numai dacă proprietarul are aprobarea oficială din partea autorităților.