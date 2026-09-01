Keir Starmer renunță și la mandatul de parlamentar, la câteva săptămâni după plecarea din fruntea guvernului

„A fost o onoare și un privilegiu să reprezint cea mai bună circumscripție din țară, după ce am preluat mandatul de la marele Frank Dobson, în urmă cu 11 ani. Dar acum este momentul să fac un pas înapoi și să mă concentrez asupra altor probleme”, a scris Keir Starmer într-o postare pe platforma X, conform Financial Times.

Starmer a precizat că vrea să se concentreze pe afaceri internaționale, inclusiv apărare, securitate, comerț și tehnologie. El a adăugat că va continua să lucreze și pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Demisia sa din Camera Comunelor va declanșa alegeri parțiale în circumscripția din nordul Londrei, pe care Starmer o reprezintă din 2015. Scrutinul va fi primul test electoral important pentru Andy Burnham după ce acesta l-a înlocuit pe Starmer în funcția de premier, în luna iulie.

Starmer a câștigat circumscripția la alegerile din 2024 cu 48,9% din voturi. Partidul Verzilor, care concurează cu Partidului Laburist pentru electoratul de stânga, a obținut rezultate mai bune în zonă la alegerile locale din luna mai.

Plecarea lui Starmer din Parlament îl va lăsa pe Rishi Sunak drept singurul fost premier care mai deține un mandat în Camera Comunelor.