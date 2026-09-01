Nou incident asupra infrastructurii critice din Germania: explozibil descoperit lângă o centrală

Mai multe linii electrice ar fi fost avariate, însă alimentarea generală cu energie nu a fost afectată, transmite Deutsche Welle.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit marți la o stație electrică din Turnow-Preilack, în apropierea centralei Jänschwalde din estul Germaniei, după ce autoritățile au constatat posibile avarii la o linie de transport al energiei electrice.

Descoperirea a fost făcută în cursul dimineții, în landul Brandenburg, la sud-est de Berlin. Poliția a securizat zona, iar la fața locului au fost trimiși specialiști în dezamorsarea dispozitivelor explozive. Autoritățile au precizat că nu există un pericol imediat pentru populație și că nicio persoană nu a fost rănită.

Mai multe linii electrice ar fi fost avariate

Ancheta a fost preluată de poliția judiciară a landului Brandenburg. Operatorul rețelei de transport 50Hertz a transmis că persoane încă neidentificate sunt suspectate că au provocat avarii mai multor linii ale rețelei electrice.

Incidentul a determinat o întrerupere de scurtă durată a alimentării, însă toate liniile au fost ulterior repuse în funcțiune. Potrivit operatorului, securitatea generală a aprovizionării cu energie electrică nu a fost pusă în pericol.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre eventualii suspecți sau despre motivația din spatele incidentului.

Germania s-a mai confruntat cu atacuri asupra infrastructurii energetice

Cazul intervine după o serie de incidente care au vizat rețeaua de electricitate din regiunea Berlinului și readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii critice europene.

În ianuarie, persoane suspectate de legături cu extrema stângă au incendiat linii electrice de înaltă tensiune în apropierea unei centrale din sud-vestul Berlinului. Aproximativ 45.000 de locuințe au rămas atunci fără energie electrică.

Un alt incident major s-a produs în martie 2024, când un pilon de electricitate care alimenta uzina Tesla din Grünheide, în apropierea capitalei germane, a fost incendiat. Atacul a dus la oprirea producției fabricii timp de mai multe zile.

Infrastructura critică europeană, sub presiune

Noul incident apare într-un moment sensibil pentru securitatea Germaniei. Berlinul investighează separat descoperirea, în august, a unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, incident descris de autorități drept un posibil „atac hibrid”.