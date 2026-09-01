Prima pagină » Știri externe » Nou incident asupra infrastructurii critice din Germania: explozibil descoperit lângă o centrală

Nou incident asupra infrastructurii critice din Germania: explozibil descoperit lângă o centrală

Autoritățile germane investighează un incident produs la infrastructura energetică din landul Brandenburg, unde a fost descoperit un dispozitiv exploziv și incendiar improvizat.
Nou incident asupra infrastructurii critice din Germania: explozibil descoperit lângă o centrală
Centrala Jänschwalde Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
01 sept. 2026, 16:01, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai multe linii electrice ar fi fost avariate, însă alimentarea generală cu energie nu a fost afectată, transmite Deutsche Welle.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit marți la o stație electrică din Turnow-Preilack, în apropierea centralei Jänschwalde din estul Germaniei, după ce autoritățile au constatat posibile avarii la o linie de transport al energiei electrice.

Descoperirea a fost făcută în cursul dimineții, în landul Brandenburg, la sud-est de Berlin. Poliția a securizat zona, iar la fața locului au fost trimiși specialiști în dezamorsarea dispozitivelor explozive. Autoritățile au precizat că nu există un pericol imediat pentru populație și că nicio persoană nu a fost rănită.

Mai multe linii electrice ar fi fost avariate

Ancheta a fost preluată de poliția judiciară a landului Brandenburg. Operatorul rețelei de transport 50Hertz a transmis că persoane încă neidentificate sunt suspectate că au provocat avarii mai multor linii ale rețelei electrice.

Incidentul a determinat o întrerupere de scurtă durată a alimentării, însă toate liniile au fost ulterior repuse în funcțiune. Potrivit operatorului, securitatea generală a aprovizionării cu energie electrică nu a fost pusă în pericol.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre eventualii suspecți sau despre motivația din spatele incidentului.

Germania s-a mai confruntat cu atacuri asupra infrastructurii energetice

Cazul intervine după o serie de incidente care au vizat rețeaua de electricitate din regiunea Berlinului și readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii critice europene.

În ianuarie, persoane suspectate de legături cu extrema stângă au incendiat linii electrice de înaltă tensiune în apropierea unei centrale din sud-vestul Berlinului. Aproximativ 45.000 de locuințe au rămas atunci fără energie electrică.

Un alt incident major s-a produs în martie 2024, când un pilon de electricitate care alimenta uzina Tesla din Grünheide, în apropierea capitalei germane, a fost incendiat. Atacul a dus la oprirea producției fabricii timp de mai multe zile.

Infrastructura critică europeană, sub presiune

Noul incident apare într-un moment sensibil pentru securitatea Germaniei. Berlinul investighează separat descoperirea, în august, a unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, incident descris de autorități drept un posibil „atac hibrid”.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare
Gandul
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
Libertatea
Decizie de ultimă oră de la 1 septembrie! Documentul pe care toți românii îl au în portofel devine istorie. Ce trebuie să faci neapărat când mergi la medic!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia