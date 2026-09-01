Diplomații români care susțin democrația și libertatea presei vor putea primi Premiul Rațiu

Premiul va fi acordat în fiecare an, la 1 septembrie, de Ziua Diplomației Române.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul ediției din 2026 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), organizată la Opera Națională București, potrivit informațiilor publicate marți de MAE pe platforma Facebook.

Noua distincție poartă numele lui Ion Rațiu și urmărește, potrivit inițiatorilor, să recompenseze activitatea diplomaților români care contribuie la apărarea și promovarea principiilor democratice.

Oana Țoiu: Viitorul occidental al României trebuie protejat

În discursul susținut cu prilejul lansării premiului, Oana Țoiu a pus inițiativa în legătură cu moștenirea politică și diplomatică a lui Ion Rațiu și cu orientarea occidentală a României.

„Imaginea României în lume este mai puternică datorită curajului cetățenilor săi în lupta pentru de a-și constitui viitorul pe care și-l doresc în libertate, datorită rezilienței unei tinere democrații în fața provocărilor. Ion Rațiu a avut curajul să vrea pentru țara lui un viitor occidental și astăzi îl avem, dar trebuie protejat și ancorat în voința acestui popor și în prieteniile pe care le construim în lume”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Oana Țoiu a arătat că noul premiu este destinat diplomaților români și reprezintă, în același timp, o pledoarie pentru rolul dialogului în politica externă.

„Premiul Rațiu pentru Diplomație, pe care îl lansăm astăzi, este o distincție anuală pentru diplomații români și o reamintire a faptului ca dialogul respectuos, curajos și deschis aduce putere diplomației”, a afirmat șefa diplomației române.

Nicolae Rațiu: Aderarea la NATO, „cheia absolută” pentru orientarea României spre Vest

Nicolae Rațiu, președintele Fundației Familiei Rațiu, a declarat că instituirea premiului reprezintă o onoare pentru familia sa și contribuie la păstrarea moștenirii lui Ion Rațiu.

„Acest Premiu Rațiu pentru Diplomație este o mare onoare pentru numele răposatului meu tată, care va fi astfel păstrat în memoria posterității pentru propria sa activitate în diplomație pentru România și ca model pentru diplomați”, a afirmat Nicolae Rațiu.

El a evocat și importanța pe care tatăl său o acorda integrării euroatlantice a României.

„Aderarea la NATO era un obiectiv pe care îl considera cheia absolută pentru a asigura orientarea ireversibilă a României către Vest și pentru a-i garanta securitatea geopolitică”, a declarat Nicolae Rațiu.

MAE evocă rolul lui Ion Rațiu în susținerea aderării la NATO

Ministerul Afacerilor Externe amintește că Ion Rațiu a susținut activ integrarea României în Alianța Nord-Atlantică.

Potrivit MAE, acesta a fost numit în 1992 reprezentant al României la Consiliul Atlanticului de Nord, Adunarea Parlamentară a NATO, iar începând din 1994 a pledat pentru aderarea țării la Alianță. Ion Rațiu a susținut inclusiv ideea organizării, în viitor, a unui summit NATO la București.

Premiul face parte din Planul de acțiune convenit în baza unui protocol de colaborare semnat recent de Ministerul Afacerilor Externe și Fundația Rațiu pentru Democrație.

Parteneriatul urmărește, potrivit MAE, consolidarea cooperării dintre instituțiile publice și societatea civilă în domenii precum apărarea valorilor democratice, dialogul public, jurnalismul independent, educația și promovarea intereselor României în plan internațional.

Premiul Rațiu pentru Diplomație urmează să fie acordat anual, cu prilejul Zilei Diplomației Române, celebrată la 1 septembrie.