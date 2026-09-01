Miruță, după reuniunea miniștrilor Apărării din UE: România a demonstrat că nu cere sprijin înainte de a demonstra că își face singură temele

Miruță a participat la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Ministrul interimar spune că a prezentat în cadrul întâlnirii mai multe situații cu care România se confruntă în Marea Neagră și la granița cu Ucraina.

„Drona maritimă distrusă de Armata Română în apropiere de Neptun Deep, resturile tot mai numeroase ale dronelor aeriene ajunse pe teritoriul României, siguranța navigației în Marea Neagră și exploziile de la granița noastră cu Ucraina, al căror miros ajunge în România – toate acestea sunt realități de securitate cu care România se confruntă direct și pe care le-am pus astăzi pe masa miniștrilor Apărării din țările membre UE, la reuniunea de la Dublin”, a transmis Radu Miruță, marți seara, pe Facebook.

Miruță: „Abordarea aliată trebuie să fie diferită”

Ministrul interimar al Apărării susține că România a câștigat credibilitate în fața partenerilor europeni prin măsurile luate pentru consolidarea capacităților de apărare.

„Când explici, când argumentezi, când demonstrezi determinare, când arăți un plan coerent, cu pași deja făcuți, ești credibil, ești ascultat și, da, chiar obții sprijin. Când vii și arăți cum ai făcut ce ai spus că faci ești privit cu seriozitate”, a afirmat Miruță.

Acesta consideră că particularitățile amenințărilor de la frontiera României justifică o abordare distinctă din partea aliaților.

„Specificul atacurilor de la granițele României este un diferențiator față de restul țărilor de pe flancul estic, așadar și abordarea aliată trebuie să fie diferită”, a transmis ministrul.

România vrea să arate că se poate apăra cu ce are la dispoziție

Potrivit acestuia, România a demonstrat că poate acționa cu resursele pe care le are la dispoziție, în timp ce își dezvoltă noi capabilități.

„România a demonstrat că nu cere sprijin înainte de a demonstra că își face singură temele. România a contractat, prin SAFE, capabilități moderne care vor putea reprezenta un sprijin și pentru alte țări în momentul în care vor fi livrate, România a găsit soluții de a distruge dronele rusești cu ce are la dispoziție, România adaptează soluții care livrează rezultate. Și toți observă asta”, a mai spus Radu Miruță.