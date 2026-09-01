Rogobete îl acuză pe șeful CJ Iași că a „umflat” cu 147% prețul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară

„Costel Alexe a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară. Domnul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe și domnul deputat PNL Iași Alexandru Muraru au început din nou să le explice ieșenilor cum le-ar fi «tăiat» cineva Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară. Costel Alexe se ceartă cu propriile cifre și își subliniază, cu două linii, propria incompetență”, a scris Rogobete, marți seară, pe Facebook.

Costul proiectului, problema invocată de Rogobete

Fostul ministru susține că problema proiectului de la Iași a fost costul prevăzut în documentația investiției.

„Mai spun o dată, poate de data aceasta se înțelege: NU A TĂIAT NIMENI INSTITUTUL DE LA IAȘI DIN PIX! Problema proiectului de la Iași a fost costul foarte mare cu care a fost fundamentată investiția”, a afirmat Rogobete.

Prețul a rezultat din studiul de fezabilitate

Acesta precizează că prețul nu ar fi fost calculat de Ministerul Sănătății, ci ar fi rezultat din studiul de fezabilitate realizat de Consiliul Județean Iași.

„Și să fie foarte clar: acest preț nu l-a calculat Ministerul Sănătății. A rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Județean Iași, condus de domnul Costel Alexe”, a scris fostul ministru.

Rogobete compară proiectele de la Iași și Târgu Mureș

Rogobete susține că diferența față de proiectul similar de la Târgu Mureș este foarte mare.

„La Iași, studiul de fezabilitate făcut sub administrația Costel Alexe a ajuns la un cost pe metru pătrat cu aproximativ 200% mai mare decât la Târgu Mureș”, afirmă el.

În schimb, spune Rogobete, proiectul de la Târgu Mureș a fost finalizat.

„La Târgu Mureș, institutul s-a construit și s-a inaugurat. La Iași, Costel Alexe ne explică de ce sunt alții de vină. Aici este toată diferența”, a transmis fostul ministru.

Rogobete detaliază comparația dintre cele două proiecte: „La Târgu Mureș s-a semnat contractul, au început lucrările, clădirea s-a ridicat și a fost inaugurată. La Iași avem un studiu de fezabilitate cu un cost de aproape trei ori mai mare pe metrul pătrat și, în locul unor explicații despre aceste cifre, avem vinovați inventați și gălăgie politică”.

Ironii la adresa lui Costel Alexe

Fostul ministru îl ironizează pe Costel Alexe în legătură cu costurile proiectului.

„Domnule Alexe, poate dacă foloseați mai puțină tablă, vă ieșea și prețul”, a afirmat Rogobete.

Acesta îi transmite și deputatului Alexandru Muraru să consulte documentația proiectului înainte de a susține că institutul a fost „tăiat”.

„Iar domnului deputat Muraru îi recomand, înainte să mai vorbească despre cine a «tăiat» Institutul de la Iași, să citească studiul de fezabilitate făcut chiar de administrația PNL de la Iași”, a scris Rogobete.

„Domnule Alexe, domnule Muraru, înainte să încercați să vă acoperiți nereușitele cu acuzații și gălăgie politică, deschideți studiul de fezabilitate și uitați-vă la cifre. Sunt ale dumneavoastră!”, a continuat fostul ministru.

Rogobete revine apoi la critica privind costurile: „Și, domnule Alexe, am o sugestie: mai reduceți din prețul la «tablă»”.

Rogobete: „Iașul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară”

Fostul ministru susține că proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară trebuie realizat și spune că situația nu este imputabilă locuitorilor din Iași.

„Dragii mei ieșeni, voi nu aveți nicio vină pentru acest spectacol. Iașul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară și vom găsi soluția pentru a-l construi. Și sunt convins că vom reuși”, a transmis Rogobete.

Spitalul Regional de Urgență Iași este în construcție

În final, Rogobete amintește de Spitalul Regional de Urgență Iași, despre care afirmă că este în construcție.

„Până atunci, am și o veste bună pentru Iași și pentru medicina ieșeană: Spitalul Regional de Urgență Iași este în construcție. Unii construiesc spitale. Alții construiesc explicații”, a încheiat Alexandru Rogobete.