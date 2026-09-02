Metoda de furt „spoofing”, folosită în Capitală. Cetățean ucrainean, reținut pentru complicitate la tentativa de înșelăciune

O femeie în vârstă de 46 de ani era aproape să devină victima unei înșelăciuni. Un cetățean ucrainean și alte persoane implicate i-ar fi aplicat metoda „spoofing” pentru a-i fura banii.

Mai mulți atacatori ar fi contactat-o telefonic pe femeie, i-ar fi spus că sunt angajații unor instituții publice și că are conturile bancare compromise. Mai apoi, au rugat-o să se întâlnească cu ei pentru a le da suma de 180.000 de lei în numerar, bani care ar fi urmat să fie depuși în „noile ei conturi”.

Ce a pus capăt înșelăciunii

Conturile bancare securizate erau o minciună, iar femeia a sesizat ceva în neregulă, așa că a contactat autoritățile în dimineața următoare. Pe 1 septembrie, în jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați.

În urma investigațiilor demarate de autorități, la ora 10:55, polițiștii au prins în fapt un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, care a primit de la femeie două plicuri albe, în care credea că se află suma cerută.

Tânărul a fost arestat pentru 24 de ore și are acum dosar penal pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, iar autoritățile caută în continuare ceilalți atacatori.