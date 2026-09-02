Prima pagină » Social » Metoda de furt „spoofing”, folosită în Capitală. Cetățean ucrainean, reținut pentru complicitate la tentativa de înșelăciune

Metoda de furt „spoofing”, folosită în Capitală. Cetățean ucrainean, reținut pentru complicitate la tentativa de înșelăciune

Un cetățean ucrainean a fost arestat după ce ar fi folosit metoda „spoofing” pentru a lua 180.000 de lei de la o femeie. Victima, în vârstă de 46 de ani, a sunat la 112, iar banii nu au mai ajuns la atacatori.
Putin acuză Ucraina de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
Putin acuză Ucraina de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
Șeful CNAS, despre lipsa citostaticelor: Sunt discontinuități, nu o problemă de finanțare a Casei
Șeful CNAS, despre lipsa citostaticelor: Sunt discontinuități, nu o problemă de finanțare a Casei
Mesajul lui Nicușor Dan pentru noua generație de magistrați: Feriți-vă de aroganță, suficiență și conformism
Mesajul lui Nicușor Dan pentru noua generație de magistrați: Feriți-vă de aroganță, suficiență și conformism
Președintele CNAS, despre platforma e-Sănătatea Mea și conectarea cu ROeID: „Vom demara o serie de instruiri cu toți medicii”
Președintele CNAS, despre platforma e-Sănătatea Mea și conectarea cu ROeID: „Vom demara o serie de instruiri cu toți medicii”
CNAS modernizează platforma informatică. Pacienții își vor putea vedea istoricul medical și rețetele online
CNAS modernizează platforma informatică. Pacienții își vor putea vedea istoricul medical și rețetele online
Coralia Frigea
02 sept. 2026, 08:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O femeie în vârstă de 46 de ani era aproape să devină victima unei înșelăciuni. Un cetățean ucrainean și alte persoane implicate i-ar fi aplicat metoda „spoofing” pentru a-i fura banii.

Mai mulți atacatori ar fi contactat-o telefonic pe femeie, i-ar fi spus că sunt angajații unor instituții publice și că are conturile bancare compromise. Mai apoi, au rugat-o să se întâlnească cu ei pentru a le da suma de 180.000 de lei în numerar, bani care ar fi urmat să fie depuși în „noile ei conturi”.

Ce a pus capăt înșelăciunii

Conturile bancare securizate erau o minciună, iar femeia a sesizat ceva în neregulă, așa că a contactat autoritățile în dimineața următoare. Pe 1 septembrie, în jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați.

În urma investigațiilor demarate de autorități, la ora 10:55, polițiștii au prins în fapt un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, care a primit de la femeie două plicuri albe, în care credea că se află suma cerută.

Tânărul a fost arestat pentru 24 de ore și are acum dosar penal pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, iar autoritățile caută în continuare ceilalți atacatori.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
Fostul șef de cabinet al Oanei Țoiu își laudă fosta șefă pentru că a susținut ideea ca statele UE să renunțe la dreptul de veto în politica externă. Inițiativa lovește direct în România
Gandul
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! A dus totul în tăcere. Actrița nu i-a spus nici surorii sale cât de bolnavă era
CSID
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia