Alertă pe Valea Oltului: o conductă ar deversa apă uzată direct în râul Olt. Pescarii cer intervenția autorităților

Imaginile publicate inițial pe grupuri dedicate pescuitului au ajuns rapid să fie distribuite pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții, arată publicația Turnul Sfatului.

Apa deversată are altă culoare și un miros puternic

Potrivit pescarilor care au ajuns în zonă, incidentul a fost observat la câteva sute de metri în amonte de localitatea Câinenii Mari. Primele indicii au fost mirosul greu și neplăcut, urmat de observarea unei ape cu o culoare diferită de cea a râului Olt. Când s-au apropiat pentru a filma, pescarii au identificat o conductă care subtraversează DN7 și din care provenea apa deversată. Imaginile au fost transmise ulterior către redacția publicației și au generat reacții în rândul celor care cunosc zona și pescuiesc pe Olt.

Pescarii cer verificarea de urgență

Descoperirea a provocat îngrijorare cu privire la calitatea apei și la efectele pe care o eventuală poluare le-ar putea avea asupra râului. În comentariile apărute online, unii pescari au cerut intervenția Gărzii de Mediu, în timp ce alții și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu peștele prins în zonă. Unele dintre mesajele publicate pe rețelele sociale au fost extrem de critice la adresa autorităților de mediu. Totuși, la momentul publicării articolului nu exista o concluzie oficială privind natura apei deversate, sursa conductei sau eventualul impact asupra râului. Prin urmare, afirmațiile privind o posibilă contaminare a peștelui nu sunt, deocamdată, confirmate oficial.

Garda de Mediu și Apele Române au fost sesizate

Potrivit publicației sibiene, în 31 august, reporterii săi au sesizat oficial Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea, precum și Apele Române. Autoritățile urmează să stabilească ce reprezintă conducta, de unde provine apa și dacă este vorba despre o deversare ilegală. Publicația a mai precizat și că va reveni cu informații după primirea răspunsurilor oficiale. Până atunci, imaginile filmate de pescari ridică o întrebare importantă pentru zona vizată: ce ajunge, de fapt, în râul Olt prin acea conductă?