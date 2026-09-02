Andrei Șelaru (Selly), invitatul emisiunii „Harta de impact” de la ora 13.00, realizată de G4Media și Economedia

În ediția de miercuri, 2 septembrie, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) vor dezbate actualitatea politică la zi, vor face bilanțul PNRR și vor aduce cele mai relevante știri, cu impact asupra vieții tuturor.

Invitat ediției de miercuri va fi Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, de numele căruia se leagă unul dintre cele mai mari festivaluri urbane din Europa, „Beach, Please!”, dar și un proiect ambițios lansat în această vară. Împreună cu mai mulți antreprenori și oameni din lumea muzicii, Selly a construit stațiunea de experiențe Nibiru, al cărei obiectiv este să reînvie litoralul românesc și să pună România pe harta lumii ca o „țară a experiențelor”.

Vor fi discuții despre bilanțul acestui sezon și ceea ce urmează în 2027.

Despre emisiunea „Harta de impact”

În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează: de la București, Bruxelles sau Washington, până la orașul tău, și îți arată cum îți influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Formatul conectează evenimentele mari – decizii guvernamentale, fonduri europene, proiecte de infrastructură, schimbări geopolitice – cu impactul lor concret asupra buzunarului tău, afacerii tale sau carierei tale.

Prin grafică, interviuri cu decidenți, lideri din industrii, experți, prin analize exclusive cu jurnaliști din cele două redacții, „Harta de Impact” filtrează prin zgomot și aduce în prim-plan ce contează cu adevărat – pe înțelesul fiecăruia.

„Harta de Impact” nu-ți spune doar ce s-a întâmplat. Îți arată unde te afli și încotro mergi.