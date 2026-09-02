Alcoolul consumat în adolescență poate afecta creierul pe termen lung chiar și după renunțare. Un nou studiu aduce indicii îngrijorătoare

Cercetarea nu a fost realizată pe oameni, ci pe șobolani, însă rezultatele oferă noi indicii despre modul în care alcoolul consumat într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea creierului poate avea consecințe pe termen lung, arată Euronews.

Ce se întâmplă în creier

Cercetătorii de la Joan C. Edwards School of Medicine, Marshall University, au folosit un model de expunere repetată la etanol în perioada adolescenței. Studiul s-a concentrat în special pe hipocamp, regiune a creierului implicată în procese precum învățarea și memoria.

Oamenii de știință au observat că expunerea repetată la alcool a perturbat comunicarea dintre astrocite – celule cerebrale despre care se știe tot mai mult că participă la reglarea activității neuronale – și sinapse, punctele prin care neuronii transmit informații. Modificările nu au dispărut după o perioadă de abstinență. Cercetătorii au identificat efecte persistente care au fost asociate și cu modificări ale comportamentului legat de frică la vârsta adultă.

De ce este adolescența o perioadă sensibilă

Creierul continuă să se dezvolte în perioada adolescenței, iar cercetătorii sunt interesați în mod special de modul în care alcoolul poate interveni în aceste procese. Studiul oferă o posibilă explicație suplimentară pentru asocierea observată în cercetările anterioare între consumul excesiv de alcool la vârste mici și problemele de sănătate mintală sau de comportament apărute ulterior. Important este însă că rezultatele nu demonstrează că același mecanism și aceleași modificări apar la oameni. Cercetarea a fost realizată pe un model animal, iar autorii subliniază necesitatea unor studii suplimentare.

O nouă țintă pentru cercetare

Un aspect interesant al studiului este rolul astrocitelor. Aceste celule au fost mult timp privite în principal ca elemente de susținere pentru neuroni. Cercetările recente le atribuie un rol tot mai important în comunicarea neuronală și în comportament. Cercetătorii consideră că înțelegerea modului în care alcoolul afectează astrocitele ar putea conduce, în viitor, la dezvoltarea unor tratamente care să contracareze anumite consecințe persistente ale expunerii la alcool. Deocamdată, însă, este vorba despre o direcție de cercetare, nu despre un tratament disponibil.