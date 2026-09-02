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Via Dobrogeana începe la Galați pe 5 septembrie. Programul evenimentului

Proiectul Via Dobrogeana își începe oficial traseul la Galați, pe 5 septembrie, printr-o zi dedicată naturii, istoriei și comunităților din Dobrogea.
Via Dobrogeana începe la Galați pe 5 septembrie. Programul evenimentului
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Foto: Facebook/Via Dobrogeana
Andrei Rachieru
02 sept. 2026, 09:53, Social
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Evenimentul va avea loc în mai multe puncte din oraș și va marca debutul unui traseu menit să aducă în atenție patrimoniul natural și cultural al regiunii.

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Prima parte a evenimentului este programată la ora 10:00, în Parcul de la Elice, unde va avea loc dezvelirea Bornei Zero, marcând oficial punctul de pornire al Via Dobrogeana.

După acest moment, participanții sunt invitați să facă primii pași pe traseu. Voluntarii vor continua apoi „Maratonul Marcării”, din Parcul de la Elice către Grădina Botanică, unde vor fi amplasate primele semne care vor indica traseul Via Dobrogeana prin Galați.

Organizatorii îi invită pe gălățeni și pe cei interesați de drumeții și natură să se alăture acestei prime etape și să devină parte din lansarea proiectului.

Via Dobrogeana ajunge la Grădina Botanică din Galați

De la ora 15:00, evenimentul se mută la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” din Galați, în zona Grădinii Botanice.

Aici este pregătit un program dedicat naturii, istoriei și comunităților Dobrogei, care va include momente artistice și activități pentru public. Unul dintre momentele centrale va fi dezvelirea primei borne tematice, dedicată lui Alexandru Ioan Cuza.

Borna face parte din conceptul traseului și marchează legătura dintre istoria regiunii și locurile traversate de Via Dobrogeana.

Via Dobrogeana se încheie cu o proiecție specială „România Sălbatică”

Ziua dedicată lansării traseului se va încheia la ora 18:30, cu o proiecție specială a filmului „România Sălbatică”.

Evenimentul propune astfel o incursiune în peisajele și biodiversitatea României, punând accent pe necesitatea descoperirii și protejării naturii.

Organizatorii transmit că 5 septembrie va fi momentul în care Via Dobrogeana începe să prindă contur la Galați, prin implicarea voluntarilor și a comunității locale.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Galați.

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