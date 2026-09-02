Două persoane, găsite decedate în lacul de acumulare Secu. Pompierii au intervenit cu o barcă și scafandrii

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin au fost solicitați ieri, 1 septembrie, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate în lacul de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița, potrivit ISU Caraș-Severin.

La locul indicat s-a deplasat de urgență un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, dotat cu o barcă de salvare. Pompierii au extras din apă o victimă și au predat-o autorităților competente.

Ulterior, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, pe fondul suspiciunii că în apele lacului s-ar afla și o a doua persoană, a fost trimis la fața locului și echipajul de scafandri.

În urma căutărilor efectuate de scafandri, acest aspect a fost confirmat. Ei au găsit și extras din apă și cea de-a doua victimă. Cele două persoane decedate sunt un bărbat și o femeie, ambii adulți.

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul sunt cercetate de organele abilitate.