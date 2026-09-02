Prima pagină » Știri externe » Explozie într-o gară din Germania: doi tineri au fost răniți. Poliția caută sursa deflagrației

Explozie într-o gară din Germania: doi tineri au fost răniți. Poliția caută sursa deflagrației

O explozie produsă într-un pasaj al gării centrale din Augsburg, în sudul Germaniei, a declanșat miercuri o amplă intervenție a poliției. Cel puțin două persoane au fost rănite, iar autoritățile încearcă să stabilească ce anume a provocat deflagrația.
Explozie într-o gară din Germania: doi tineri au fost răniți. Poliția caută sursa deflagrației
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 sept. 2026, 10:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc în gara principală din Augsburg, un important nod regional de transport situat la aproximativ 55 de kilometri de München, transmite Euronews.

Doi tineri, răniți în urma exploziei

Potrivit poliției, o fată de 17 ani și un băiat de 18 ani au fost transportați pentru îngrijiri medicale după explozie. Cei doi au suferit ceea ce autoritățile descriu drept traume acustice, provocate de zgomotul puternic al deflagrației.

Explozia ar fi avut loc într-un pasaj al gării. Potrivit relatărilor presei germane citate de Euronews, suflul exploziei a spart și geamuri din apropiere. Deocamdată, nu se știe ce fel de dispozitiv sau obiect a explodat. Poliția nu a stabilit încă natura acestuia.

Gara a fost parțial închisă

În urma incidentului, clădirea gării și una dintre linii au fost închise. Pe cealaltă linie circula un serviciu feroviar restricționat, iar transportul public din zona gării a fost, de asemenea, afectat. Situația a determinat o desfășurare importantă de forțe de ordine, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Gara Augsburg, Germania. Sursa foto: X

Specialiștii în explozibili verifică zona

Echipe de experți în explozibili din cadrul Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale au început verificările în zona în care s-a produs deflagrația. Poliția desfășoară în paralel o anchetă pentru a determina originea obiectului care a explodat și circumstanțele incidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații care să indice natura exactă a dispozitivului și nici motivul pentru care acesta se afla în gară. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă explozia a fost accidentală sau dacă în spatele ei se află o acțiune intenționată.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
Fostul șef de cabinet al Oanei Țoiu își laudă fosta șefă pentru că a susținut ideea ca statele UE să renunțe la dreptul de veto în politica externă. Inițiativa lovește direct în România
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
Libertatea
Veste foarte bună pentru toți pensionarii din România! Cresc pensiile cu 7%, începând cu această dată
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia