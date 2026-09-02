Explozie într-o gară din Germania: doi tineri au fost răniți. Poliția caută sursa deflagrației

Incidentul a avut loc în gara principală din Augsburg, un important nod regional de transport situat la aproximativ 55 de kilometri de München, transmite Euronews.

Doi tineri, răniți în urma exploziei

Potrivit poliției, o fată de 17 ani și un băiat de 18 ani au fost transportați pentru îngrijiri medicale după explozie. Cei doi au suferit ceea ce autoritățile descriu drept traume acustice, provocate de zgomotul puternic al deflagrației.

Explozia ar fi avut loc într-un pasaj al gării. Potrivit relatărilor presei germane citate de Euronews, suflul exploziei a spart și geamuri din apropiere. Deocamdată, nu se știe ce fel de dispozitiv sau obiect a explodat. Poliția nu a stabilit încă natura acestuia.

+++ Update, 06:10 Uhr +++ In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026

Gara a fost parțial închisă

În urma incidentului, clădirea gării și una dintre linii au fost închise. Pe cealaltă linie circula un serviciu feroviar restricționat, iar transportul public din zona gării a fost, de asemenea, afectat. Situația a determinat o desfășurare importantă de forțe de ordine, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Specialiștii în explozibili verifică zona

Echipe de experți în explozibili din cadrul Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale au început verificările în zona în care s-a produs deflagrația. Poliția desfășoară în paralel o anchetă pentru a determina originea obiectului care a explodat și circumstanțele incidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații care să indice natura exactă a dispozitivului și nici motivul pentru care acesta se afla în gară. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă explozia a fost accidentală sau dacă în spatele ei se află o acțiune intenționată.