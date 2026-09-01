Germania închide consulatul rus din Bonn în urma incidentului de pe aeroportul Leipzig/Halle

Berlinul susține că operațiunea se înscrie într-un tipar cunoscut de acțiuni hibride rusești, relatează publicația The Independent.

Dispozitivul a fost descoperit în seara zilei de 4 august, în apropierea unei aeronave provenite din Ucraina, și a fost dezamorsat înainte de a provoca victime sau pagube.

Ministrul german de Interne: Rusia este responsabilă

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul corespunde unui model deja cunoscut al „operațiunilor hibride rusești”.

Potrivit acestuia, evaluarea autorităților germane este că Rusia se află în spatele atacului din 4 august.

Guvernul german „a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august”, a declarat Dobrindt, conform publicației britanice.

Acuzația marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Berlin și Moscova, într-un context european dominat de preocupări tot mai mari privind sabotajul, atacurile cibernetice, dronele și alte forme de război hibrid.

Incidentul de la Leipzig/Halle este cu atât mai sensibil cu cât dispozitivul exploziv a fost găsit în apropierea unui avion ucrainean, în condițiile în care Germania este unul dintre principalii susținători europeni ai Kievului.

Berlinul închide consulatul rus din Bonn

În paralel cu acuzațiile privind incidentul de la aeroport, ministrul german de Externe a anunțat că un consulat rus din Bonn va fi închis, la fel și un centru cultural rus.

Guvernul german consideră că incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a reprezentat o tentativă de atac desfășurată la ordinul Moscovei, relatează Bild, citând surse din domeniul securității. Potrivit publicației, indiciile strânse de anchetatori ar conduce către un serviciu rus de informații.

Până acum, Berlinul evitase să atribuie direct incidentul Rusiei, deși cancelarul Friedrich Merz anunțase că investigația se apropie de final.

Circa 600 de grame de explozibil. Detonatorul nu ar fi funcționat

Drona a fost găsită în noaptea de 4 spre 5 august pe aeroportul Leipzig/Halle, în apropierea unui avion cargo ucrainean de tip Antonov. Potrivit Bild, aparatul transporta aproximativ 600 de grame de explozibil și ar fi avut drept țintă o aeronavă militară de transport ucraineană.

Atacul ar fi eșuat deoarece detonatorul nu a funcționat. Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza că o a doua dronă s-ar fi ciocnit de un avion cargo DHL, însă această variantă nu a fost confirmată. La zece zile după primul incident, o altă dronă a fost descoperită la Kabelsketal, în districtul Saalekreis, iar anchetatorii au găsit explozibil și în acel caz.

În apropierea aeroportului, la Kursdorf, autoritățile au descoperit și o instalație tehnică despre care verifică dacă ar fi putut fi utilizată pentru controlarea unei drone.

Ancheta verifică legături cu incidente din România

Un element cu relevanță directă pentru România este faptul că investigația germană analizează posibile conexiuni cu alte incidente produse în Europa.

Potrivit informațiilor din presa germană, ar exista legături directe cu descoperiri de drone și explozibili, precum și cu alte incidente, inclusiv unele produse în România. Publicația nu oferă însă detalii despre cazurile din România la care se referă și nici despre natura exactă a acestor presupuse conexiuni. Investigațiile serviciilor de informații și ale autorităților judiciare continuă atât în Germania, cât și în străinătate.