Triplă crimă în Muntenegru. Un cetățean rus, căutat după atacul armat

Autoritățile îi avertizează pe localnici că bărbatul este înarmat și poate reprezenta un pericol.

Atacul a avut loc luni la un centru de tir din Danilovgrad, localitate situată la aproximativ 20 de kilometri nord-vest de Podgorica, capitala Muntenegrului, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul de Interne și preluate de publicația Le Parisien.

Suspectul ar fi împușcat mortal trei angajați ai centrului, după care a părăsit locul atacului.

A fugit cu mașina uneia dintre victime

După atac, cetățeanul rus ar fi luat un autoturism Seat Cordoba de culoare neagră, care aparținea uneia dintre persoanele ucise, și ar fi fugit de la fața locului.

Mașina a fost găsită ulterior abandonată și fără nicio persoană în interior, ceea ce a determinat autoritățile să declanșeze o amplă operațiune pentru capturarea suspectului.

Poliția a instituit filtre în mai multe localități din regiune și a făcut publice fotografii ale bărbatului, cerând populației să manifeste prudență.

Autoritățile au avertizat că suspectul este înarmat și că ar avea asupra sa muniție și mai multe arme de foc. Din acest motiv, locuitorilor li s-a recomandat să fie deosebit de precauți cât timp operațiunea de căutare este în desfășurare.

Motivul atacului rămâne necunoscut

Autoritățile din Muntenegru nu au anunțat până în prezent ce anume ar fi putut determina atacul și nici dacă între suspect și cele trei victime exista un conflict anterior.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală și preluate de Le Parisien, bărbatul ar fi închiriat anterior arme de foc de la poligonul în care s-a produs atacul.

Incidentul readuce în atenție problema atacurilor armate într-o țară cu aproximativ 600.000 de locuitori, care s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe asemenea tragedii.

În ianuarie 2025, 12 persoane au fost ucise într-un atac armat produs în sudul Muntenegrului, după o altercație izbucnită într-un restaurant.

Operațiunea pentru găsirea cetățeanului rus suspectat de triplul omor continuă, iar poliția îl consideră periculos atât din cauza armelor pe care le-ar avea asupra sa, cât și a cantității de muniție cu care ar fi fugit.