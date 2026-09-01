100.000 de dolari pentru rapoarte destinate Chinei. Jurnalist american, condamnat la doi ani de închisoare

Thomas Pauken II, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat de FBI în februarie, într-un hotel din Washington. El pledase vinovat în iunie la acuzația că a acționat în Statele Unite ca agent neînregistrat al Chinei, relatează Politico.

Americanul locuia la Beijing și lucrase ca editor și comentator pentru mai multe instituții media controlate de statul chinez.

100.000 de dolari pentru rapoarte despre relațiile SUA-China

Procurorul Eli Ross a declarat în timpul audierii pentru stabilirea pedepsei că Pauken a primit aproximativ 100.000 de dolari, pe parcursul a șapte ani, pentru a redacta pentru guvernul chinez rapoarte referitoare la relațiile dintre Washington și Beijing.

Persoana sa de contact din China l-ar fi supus inclusiv unui test cu detectorul de minciuni și i-ar fi spus că materialele ajungeau la conducerea chineză, inclusiv la președintele Xi Jinping, potrivit documentelor judiciare citate de Politico.

Pauken a încercat, de asemenea, să îi pună pe chinezi în contact cu experți americani și cu un oficial neidentificat al administrației Trump, cu care s-a întâlnit cu puțin timp înainte de arestare.

„A cultivat aceste relații în SUA ca parte a unui acord cu serviciile de informații chineze”, a susținut procurorul Ross, adăugând că Pauken a făcut acest lucru pentru bani.

„Am aflat multe secrete”

Acuzarea și apărarea au fost de acord că jurnalistul nu a transmis Chinei informații clasificate. Pauken însuși a descris însă în fața instanței activitatea sa în termeni mult mai categorici.

„Am aflat multe secrete și le-am spus chinezilor despre aceste secrete”, i-a declarat el judecătoarei Leonie Brinkema.

Pauken și-a calificat comportamentul drept greșit și „teribil”, susținând însă că intenția sa fusese să contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și China.

„Am crezut că ajut, dar acum îmi dau seama că aș fi putut provoca și mai multe daune, inclusiv un război”, a spus americanul.

Judecătoarea Brinkema a calificat faptele drept o infracțiune foarte gravă. Ea a subliniat că, deși Pauken nu a furnizat personal informații clasificate, știa că persoana sa de contact era interesată de asemenea date și a încercat să o pună în legătură cu oficialul administrației Trump.

Mister în jurul oficialului din administrația Trump

Identitatea oficialului, denumit „Persoana 1” în dosar, nu a fost făcută publică. Potrivit FBI, acesta spera să obțină o funcție mai importantă în administrație. Judecătoarea a apreciat că episodul i-ar putea afecta cariera, precizând însă că nici ea nu știe despre cine este vorba.

Procurorii solicitaseră 33 de luni de închisoare, în timp ce apărarea ceruse o pedeapsă neprivativă de libertate sau executarea acesteia într-un centru de reintegrare.

Pauken provenea dintr-o familie cu legături importante în politica republicană din Texas și administrațiile republicane. Tatăl său, Thomas Pauken Sr., fost ofițer de informații militare în Vietnam, a lucrat în administrația Reagan și a condus Partidul Republican din Texas între 1994 și 1997.