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Surse Reuters: Administrația Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru mass-media de dreapta din Europa

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să aloce patru milioane de dolari pentru a susține pmass-media conservatoare din Europa, au declarat surse pentru agenția Reuters. Acest pas riscă să adâncească tensiunile dintre administrația americană și guvernele europene.
Surse Reuters: Administrația Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru mass-media de dreapta din Europa
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
01 sept. 2026, 09:05, Știri externe
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Patru surse au declarat pentru Reuters că administrația Trump intenționează să aloce patru milioane de dolari pentru a susține mass-media de dreapta din Europa. Acest lucru face parte dintr-un pachet mai amplu, în valoare de 25 de milioane de dolari, destinat grupurilor din societatea civilă care militează pentru cauze conservatoare în regiune.

Potrivit Reuters, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al Departamentului de Stat al SUA susține că această finanțare este pentru consolidarea legăturilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare.

Banii, alocați unui program pentru documentarea și analizarea „regresului democratic din Europa”

Departamentul de Stat a notificat Congresul în legătură cu intenția de a aloca aceste fonduri pe 21 august, au spus sursele pentru Reuters. Potrivit acestora, trei milioane de dolari ar fi destinați unui program care trebuie să „documenteze și să analizeze regresul democratic din Europa în ceea ce privește migrația în masă și ilegală, peisajul mass-media independent și agendele legislative ale entităților supranaționale”.

Un alt milion de dolari este alocat pentru crearea unui consorțiu de jurnaliști independenți, iar aceștia trebuie să acopere teme precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă în Europa, au mai spus sursele pentru Reuters.

Informația vine în contextul în care vor fi alegeri în următorii doi ani în mai multe țări din Europa, iar administrația Trump susține deschis partidele populiste de dreapta din Europa.

Se preconizează că finanțarea va fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, au adăugat sursele pentru Reuters.

Acest pas riscă să adâncească tensiunile dintre administrația americană și guvernele europene, întrucât unele dintre ele au acuzat deja Washingtonul că se amestecă în politica lor internă.

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