Un avion Ryanair le dă bătăi de cap pasagerilor. Zeci de persoane s-au împiedicat pe scări

Scările retractabile ale avionului Boeing 737 al companiei Ryanair pare să îi pună în dificultate pe pasageri.

Un studiu a examinat 104 cazurp în care pasagerii au scăzut pe scări în Italia, între 2023 și 2025. Potrivit cercetării, 85 au implicat călători care foloseau scările încorporate în Boeing 737.

Pasagerii au căzut din cauza neatenției

Cu toate acestea, nu scările în sine ar fi problema. Analiștii spun că factorul cheie a fost neatenția pasagerilor.

Potrivit Euronews, persoanele care au folosit scările retractabile ale aeronavei s-au confruntat cu un risc semnificativ mai mare de cădere decât cei care au folosit scările puse la dispoziție de aeroporturi. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Agenția Națională pentru Siguranța Zborurilor (ANSV), publicat luna trecută.

Studiul a analizat căderile raportate în Italia în timpul îmbarcării și debarcării între 2023 și 2025. Din 104 incidente, 85 au implicat pasageri care au folosit scările integrate ale avioanelor Boeing 737. Aceasta reprezintă 82% din cazuri, potrivit sursei citate.

Amploarea cifrelor este și mai clară atunci când se compară cu numărul total de pasageri. În aceeași perioadă, compania aeriană a transportat aproximativ 27% din totalul pasagerilor din Italia.

Celelalte companii aeriene, care reprezintă restul de 73%, au înregistrat doar 19 cazuri în care pasagerii au căzut pe scările aeronavelor.

Sute de cazuri raportate în ultimii cinci ani

Tendința nu se limitează la Italia. Din 2021, compania aeriană a înregistrat 489 de căderi pe scări. Dintre acestea, 360 ​​(73%) pe scara integrată a Boeingului 737. Potrivit ANSV, numărul reprezintă de trei ori mai multe căderi decât cele înregistrate pe scările aeroportului.

Pentru debarcare, companiile aeriene închiriază adesea scări mobile de la aeroporturi. Boeingul 737 al companiei Ryanair are în schimb opțiunea unui sistem integrat, care poate fi implementat în timp ce avionul staționează.

Astfel, permite pasagerilor să debarce fără a fi nevoie de personal de intervenție la aeroport. Acest lucru reduce timpii de debarcare și costurile serviciilor la sol, menționează sursa.

Scara integrată are 12 trepte, cu o lățime de aproximativ 61 de centimetri și o înălțime de 20, cu o adâncime a benzii de rulare de 25 de centimetri și o înclinare de 35 de grade.

Scările sunt proiectate „la limita înălțimii”

Conform anchetei ANSV, dimensiunile „sunt la limitele înălțimii și abruptului treptelor”, în comparație cu cele utilizate de operatorii aeroportuari. Acestea din urmă „au trepte mai joase și, de obicei, o înclinare mai puțin pronunțată, precum și platforme și trepte considerabil mai mari”, se arată în raport.

De asemenea, se menționează că „prima treaptă” a scărilor „este asimetrică” pentru pasagerii care coboară din, cauza formei fuselajului în raport cu treapta.

După mai multe incidente, compania aeriană și-a actualizat protocolul de debarcare. Începând cu 23 iulie, însoțitorii de zbor repetă avertismentul de a folosi balustrada și în limba țării de origine și de destinație.