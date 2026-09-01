Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Zelenski pentru companiile care mai zboară în Rusia: „Momentele de siguranță s-au terminat”

Avertismentul lui Zelenski pentru companiile care mai zboară în Rusia: „Momentele de siguranță s-au terminat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat marți un avertisment companiilor aeriene, asigurătorilor și statelor ale căror aeronave continuă să utilizeze spațiul aerian și principalele aeroporturi din Rusia.
Avertismentul lui Zelenski pentru companiile care mai zboară în Rusia: „Momentele de siguranță s-au terminat”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
01 sept. 2026, 21:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul de la Kiev susține că prezența dronelor va transforma tot mai mult spațiul aerian rus într-o zonă nesigură pentru aviația civilă.

Volodimir Zelenski a afirmat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că avertismentul Kievului vizează „fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurător” și toate entitățile care continuă să folosească principalele aeroporturi ale Federației Ruse.

„Cerul rusesc devine complet periculos”, a transmis președintele Ucrainei.

Zelenski a insistat că Ucraina nu urmărește să pună în pericol aeronavele civile, dar a avertizat că operatorii aerieni trebuie să țină cont de prezența dronelor în spațiul aerian al Rusiei.

„Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – niciun avion civil. Pur și simplu, vor exista drone pe cerul Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski: Spațiul aerian rus se va închide de facto

Președintele ucrainean a susținut că autoritățile de la Moscova nu informează în mod corespunzător asupra pericolelor și a anticipat o restrângere progresivă, în practică, a utilizării spațiului aerian rus.

„Cerul rusesc va fi, de facto, închis: războiul declanșat de Rusia îi închide spațiul aerian”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a explicat avertismentul prin dorința Ucrainei de a evita victime în rândul civililor.

„Noi, în Ucraina, nu vrem pierderea unor vieți nevinovate. De aceea îi avertizăm pe parteneri: pe cerul Rusiei s-au terminat momentele de siguranță”, a transmis președintele ucrainean.

Mesaj pentru ambasadori și companiile care zboară spre Moscova și Sankt Petersburg

Zelenski a cerut ca avertismentul să ajungă atât la ambasadorii străini acreditați în Ucraina, cât și la diplomații care își desfășoară activitatea la Moscova.

Potrivit președintelui ucrainean, aceștia trebuie să transmită informațiile propriilor capitale, astfel încât guvernele să poată evalua riscurile asociate utilizării spațiului aerian al Federației Ruse.

Avertismentul a fost adresat în mod special companiilor care continuă să opereze curse către principalele aeroporturi rusești.

„Este important ca acest lucru să fie auzit de companiile aeriene relevante care zboară în prezent, în primul rând, către aeroporturile din Moscova, Sankt Petersburg și către alte destinații-cheie din Rusia”, a declarat Zelenski.

Kievul va sesiza organismele internaționale

Președintele ucrainean a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev și celelalte instituții competente vor transmite organismelor internaționale informații privind pericolele pe care Ucraina le identifică în spațiul aerian al Rusiei.

Zelenski și-a încheiat avertismentul cu un mesaj adresat direct sectorului aviatic: „Aviația civilă nu are ce căuta printre drone.”

Declarația reprezintă un avertisment explicit al Kievului privind riscurile pentru traficul aerian civil în Rusia, însă Zelenski nu a indicat în postarea sa aeroporturi care ar urma să fie atacate și nici operațiuni concrete planificate de forțele ucrainene.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
Gandul
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
11 furnizori înregistrați și ZERO activi în noua platformă „eSănătatea Mea”. Dr. Raluca Zoițanu: „I-au dat drumul netestată, arată ca o variantă demo!”
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! A dus totul în tăcere. Actrița nu i-a spus nici surorii sale cât de bolnavă era
CSID
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia