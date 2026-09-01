Reacții dure după acuzațiile Germaniei la adresa Rusiei. UE pregătește noi sancțiuni, NATO promite un răspuns

Liderii europeni avertizează că acțiunile hibride se intensifică, în timp ce Moscova respinge acuzațiile și promite propriul răspuns.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe X că a discutat cu cancelarul Friedrich Merz și i-a transmis „solidaritatea deplină” a UE în fața atacului atribuit Rusiei.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport. I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia. We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

„Vom menține UE unită în pofida acestor acte grave și în escaladare”, a transmis von der Leyen, adăugând că mesajul trebuie să fie lipsit de echivoc: „Atacurile hibride nu vor rămâne fără un răspuns clar”.

Șefa Comisiei a acuzat Rusia că încearcă să provoace „neîncredere și teamă” în societățile europene și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Subiectul urmează să fie discutat miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar miniștrii de Externe ai UE vor analiza inclusiv posibilitatea unor sancțiuni suplimentare.

Rutte: Încercările Rusiei de a ne intimida vor eșua

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August. The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat, tot pe X, că a discutat cu Merz și a transmis solidaritatea Alianței cu Germania.

„NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări”, a afirmat Rutte, referindu-se explicit la acțiuni precum cele constatate la Leipzig și în alte state ale Alianței.

Șeful NATO a avertizat că „încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua”.

Aeroportul Leipzig/Halle are o importanță strategică suplimentară pentru NATO: este folosit în cadrul programului SALIS pentru transporturi aeriene strategice, inclusiv pentru susținerea grupurilor de luptă ale Alianței de pe flancul estic, din Finlanda până în România.

Kaja Kallas: Rusia încearcă să sperie Europa

Russia is hitting Europe with a wave of increasingly kinetic hybrid attacks. With this, Putin wants to scare us away from supporting Ukraine.

He will not succeed. To the contrary, we will increase our support and invest in our own defence. We are also planning the most… pic.twitter.com/J8m9FYzTkD — Kaja Kallas (@kajakallas) September 1, 2026

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a plasat incidentul într-un context mai amplu al acțiunilor hibride atribuite Moscovei.

Potrivit acesteia, Rusia lovește Europa printr-un număr tot mai mare de incidente hibride cu caracter „kinetic”, încercând să descurajeze statele europene să continue sprijinirea Ucrainei.

„Nu vor reuși”, a afirmat Kallas. Oficialul european a admis însă că riscurile sunt în creștere și că actualele măsuri nu sunt suficiente pentru a opri asemenea acțiuni.

Berlinul: Germania nu este în război, dar este o țintă

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că investigațiile poliției, modul de operare și informațiile serviciilor germane susțin atribuirea tentativei de atac Rusiei.

Berlinul consideră că tehnologia dronei, componentele, explozibilul și sistemul de detonare corespund unor metode observate în alte operațiuni hibride rusești și în războiul împotriva Ucrainei.

Ministrul de Externe Johann Wadephul a avertizat că Germania nu se află în război cu Rusia, dar este o „țintă de război”. Berlinul a decis închiderea consulatului rus din Bonn și încetarea contractului care permite funcționarea Casei Ruse din Berlin.

Moscova respinge acuzațiile

Rusia neagă implicarea. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat acuzațiile drept un pretext „forțat și artificial” folosit de Berlin pentru escaladarea tensiunilor și a susținut că Germania nu a prezentat dovezi convingătoare. Moscova a anunțat totodată că măsurile diplomatice germane vor primi un „răspuns corespunzător”, potrivit RBC.

Anterior, Ambasada Rusiei la Berlin descrisese acuzațiile privind incidentul drept o „provocare fabricată”, susținând că aceasta ar servi intereselor Kievului și ale susținătorilor săi europeni.