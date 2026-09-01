Siria construia în secret un reactor nuclear sub regimul lui Bashar al-Assad, potrivit ONU

Inspectorii AIEA au efectuat în luna august vizite la mai multe amplasamente din Siria, unde au desfășurat activități de verificare în colaborare cu noile autorități de la Damasc. În urma inspecțiilor, agenția a stabilit că fostele autorități siriene „nu au declarat materiale nucleare, instalații și activități nucleare”, încălcând obligațiile asumate prin Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP), notează marți Associated Press.

Potrivit raportului, informațiile obținute confirmă existența unui reactor nuclear aflat în construcție la Deir el-Zour, a unei instalații destinate fabricării combustibilului nuclear și a unui alt amplasament folosit pentru depozitarea combustibilului în perioada în care Siria era condusă de Bashar al-Assad.

Reactorul bombardat de Israel în 2007

Reactorul de la Deir el-Zour este considerat același obiectiv distrus de aviația israeliană în septembrie 2007, în cadrul unei operațiuni secrete cunoscute ulterior sub numele de „Operațiunea Orchard”. La acea vreme, Israelul a susținut că instalația era un reactor nuclear construit cu sprijinul Coreei de Nord, acuzație negată de Siria.

Ulterior, AIEA a apreciat că amplasamentul avea caracteristicile unui reactor nuclear care ar fi trebuit declarat agenției, însă ancheta a rămas blocată ani la rând din cauza lipsei de cooperare a regimului Assad și a războiului civil.

Noi autorități, acces pentru inspectori

Raportul arată că autoritățile instalate după căderea regimului Assad au oferit inspectorilor acces la locații și documente care nu fuseseră disponibile anterior. AIEA continuă verificările pentru a stabili amploarea programului nuclear sirian și soarta materialelor și echipamentelor implicate.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat în ultimele luni că agenția încearcă să clarifice toate activitățile nucleare nedeclarate desfășurate în Siria și să readucă programul nuclear al țării sub supravegherea completă a organismului ONU.