Candidatură de ultim moment la funcția de președinte al Agenției ONU pentru Muncă

Javier Gonzalez-Olaechea, în vârstă de 67 de ani, care a fost ministrul de externe al Peru între noiembrie 2023 și septembrie 2024, s-a alăturat concursului pentru funcția de director general al Organizației Internaționale a Muncii, agenție ONU, înainte de închiderea nominalizărilor la sfârșitul zilei de luni, relatează France24.

Actualul șef al OIM, Gilbert Houngbo, fost prim-ministru al Togoului, candidează pentru un al doilea mandat de cinci ani, care începe în septembrie 2027.

Ministrul Muncii din Spania, Yolanda Diaz Perez, s-a înscris și ea în cursă.

Gonzalez-Olaechea este un fost consilier senior și purtător de cuvânt al fostului șef al ONU Javier Perez de Cuellar, conform CV-ului său. „Scopul și propunerea mea pot fi rezumate astfel: o viață demnă în Epoca Perturbării”, a spus el în declarația sa de viziune. El a spus că dorește să creeze o OIM „fidelă misiunii sale: de a promova justiția socială prin drepturi, muncă decentă, protecție socială și dialog tripartit”.

OIM are rolul de a îmbunătăți protecția socială

Fondată în 1919, OIM are 187 de state membre care, în mod unic în sistemul ONU, sunt reprezentate de guverne, angajatori și lucrători.

Cu sediul central într-un vast și impunător bloc din Geneva, proiectat în anii 1960, OIM își propune să promoveze drepturile la locul de muncă, să încurajeze oportunități bune de angajare, să îmbunătățească protecția socială și să consolideze dialogul pe teme legate de muncă.

Cei trei candidați se vor înfrunta într-o dezbatere publică pe 23 septembrie, permițându-le să își prezinte platformele și obiectivele pentru OIM, care, la fel ca multe alte agenții ONU, a fost aruncată în criză din cauza reducerilor drastice de finanțare.

Pe 9 noiembrie, aceștia vor apărea în fața organului de conducere al OIM, care va alege apoi noul lider prin vot secret pe 16 noiembrie.

Organul de conducere servește drept ramură executivă a OIM. Este format din reprezentanți ai guvernului, angajatorilor și angajaților, în conformitate cu structura tripartită a agenției.

Misiunea OIM este de a promova drepturile lucrătorilor și de a îmbunătăți condițiile de muncă.

De exemplu, în iunie anul trecut, UE a adoptat un tratat istoric care vizează protejarea lucrătorilor pe platforme digitale în cadrul economiei digitale.