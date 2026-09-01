Kaja Kallas: Diplomația privind Strâmtoarea Ormuz nu a dat „niciun rezultat”, Europa cere libertatea navigației

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că eforturile diplomatice pentru calmarea crizei din Strâmtoarea Ormuz nu au produs „niciun rezultat în acest moment”.

Ea a făcut declarația la Wicklow, în Irlanda, înaintea reuniunii informale a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană. Libertatea de navigație trebuie respectată, iar navele nu ar trebui să plătească pentru folosirea rutelor maritime care erau deschise, adaugă aceasta.

„Pentru noi este important să nu existe taxe pentru aceste rute care au fost deschise anterior”, a spus Kaja Kallas, potrivit POLITICO. Miniștrii europeni vor purta discuții și despre cum poate fi protejată infrastructura submarină critică.

Forțele americane au atacat duminică poziții iraniene din apropierea insulei Larak. SUA au spus că membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene se pregăteau să lanseze rachete care transportau mine marine în strâmtoare.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat că Marina americană a îndepărtat minele de pe ruta maritimă internațională.

Trump a afirmat de mai multe ori că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și a mai precizat și că 24 de nave au trecut prin zonă săptămâna trecută.

Numărul rămâne însă mult sub nivelul de dinaintea războiului, când aproximativ 130 de nave traversau zilnic strâmtoarea. Traficul comercial se desfășoară în continuare la un nivel redus.

De altfel, Iranul și Omanul au discutat despre crearea unui coridor temporar pentru transportul comercial. Varianta analizată ar putea presupune plata unor taxe de securitate, ceea ce intră în contradicție cu solicitarea Kajei Kallas privind accesul liber.

În mod normal, prin această strâmtoare trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial și peste 20% din comerțul global cu GNL. O întrerupere prelungită a traficului ar putea duce la o nouă creștere a prețurilor la energie în Europa.