Doi cetățeni britanici au fost condamnați pentru spionaj în favoarea Chinei

Este vorba despre Chung Biu „Bill” Yuen, în vârstă de 66 de ani, și Chi Leung „Peter” Wai, în vârstă de 41 de ani, ambii având dublă cetățenie chineză și britanică. Cazul este considerat istoric, fiind prima condamnare pentru spionaj chinez în Marea Britanie, scrie Reuters.

Acuzațiile formulate

Cei doi au fost condamnați pentru asistarea unui serviciu de informații străin, desfășurând activități de supraveghere asupra unor dizidenți pro-democrație stabiliți în Regatul Unit.

Potrivit instanței, activitățile au avut loc între decembrie 2023 și mai 2024 și au vizat persoane care criticau autoritățile din Hong Kong și China.

În plus, Wai a fost condamnat și pentru abuz în serviciu, după ce a folosit ilegal baza de date a Ministerului de Interne pentru a obține informații sensibile despre persoanele monitorizate.

Verdictul a fost pronunțat la celebrul tribunal londonez Old Bailey, unde judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a subliniat gravitatea amenințărilor reprezentate de ingerințele statelor străine.

Aceasta a afirmat că spionajul modern nu se mai limitează la secrete militare sau guvernamentale, ci include intimidarea, supravegherea și hărțuirea dizidenților politici.

Yuen a fost condamnat la opt ani de închisoare, în timp ce Wai a primit o pedeapsă de zece ani.

Reacții oficiale

Comandantul Helen Flanagan, șefa unității de combatere a terorismului din Londra, a descris activitatea celor doi drept „profund alarmantă”, subliniind că victimele erau activiști pașnici care beneficiau de protecția legilor britanice.

De cealaltă parte, Chinese Embassy in London a respins acuzațiile, catalogând procesul drept o „manevră politică” și un abuz al legislației britanice.

Cazul ridică semne de întrebare serioase privind securitatea națională și capacitatea statelor occidentale de a proteja refugiații politici. Autoritățile britanice avertizează că ingerințele străine devin tot mai sofisticate și mai greu de detectat, necesitând măsuri ferme și coordonate.