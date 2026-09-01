Armata americană începe o nouă serie de atacuri asupra Iranului

„Forțele americane au început să lovească ținte ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice în Iran”, a transmis CENTCOM într-un mesaj publicat pe X.

Comandamentul american a precizat că operațiunea vine după „atacuri recente” pe care IRGC ar fi încercat să le desfășoare împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și împotriva militarilor americani desfășurați în regiune.

Potrivit comandamentului american, atacurile urmăresc să reducă amenințările Iranului și ale grupărilor sale aliate la adresa militarilor americani, a navigației comerciale și a statelor din Golf.

Reluarea atacurilor are loc pe fondul unor noi incidente care afectează navigația în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Duminică, Statele Unite ale Americii au anunțat că au efectuat lovituri asupra unor lansatoare de rachete de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. Washingtonul a susținut că operațiunea a vizat forțe iraniene implicate în pregătirea unor acțiuni de minare a căii navigabile strategice.

Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete asupra unor obiective militare americane din Iordania, atacuri despre care autoritățile iordaniene au afirmat că au fost interceptate. Emiratele Arabe Unite au anunțat, de asemenea, interceptarea unei drone iraniene.