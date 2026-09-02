Lovitură pentru părinții din SUA: Dovada cetățeniei sau a statutului de imigrant, posibilă condiție pentru obținerea pașaportului pentru copii

Departamentul de Stat al SUA a propus o măsură prin care părinții care solicită pașapoarte pentru copiii lor să fie obligați să prezinte dovezi privind propria cetățenie americană sau statutul de imigrant.

Potrivit unui document consultat de agenția Reuters, propunerea vizează combaterea așa-numitului „turism pentru naștere”.

Ca reacție la aceste informații, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că „președintele Trump a fost fără echivoc în privința faptului că această administrație va proteja semnificația și valoarea cetățeniei americane, iar acest lucru include asigurarea că procesul de evaluare a pașapoartelor reflectă pe deplin acest standard”.

Limitarea cetățeniei americane prin nașterea în SUA, o prioritate a administrației Trump

Limitarea dreptului automat la cetățenie prin naștere reprezintă una dintre principalele priorități ale președintelui american în cadrul politicii sale stricte privind imigrația.

„Departamentul va solicita informații despre părinți și dovezi privind cetățenia sau statutul de imigrant al acestora, ca parte a procesului de stabilire a faptului dacă solicitantul intră sub incidența Ordinului Executiv 14418”, se menționează în draftul proiectului Departamentului de Stat, consultat de Reuters.

Ordinul executiv inițial al lui Trump ar fi acordat cetățenia americană automată la naștere doar copiilor care aveau cel puțin un părinte cetățean american sau rezident permanent legal, cunoscut sub denumirea de deținător de „green card”.

Cu toate acestea, ulterior, Curtea Supremă a constatat că ordinul era ilegal, majoritatea judecătorilor considerând că acesta încălca Constituția.

Dacă proiectul se va concretiza și va fi pus în aplicare, părinții sau tutorii legali vor fi obligați să prezinte dovezi ale cetățeniei lor, cum ar fi un pașaport american valabil sau un certificat de naștere, sau dovezi ale statutului lor de imigranți, atunci când depun o cerere de pașaport pentru copiii lor.