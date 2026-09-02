Prima pagină » Știri externe » Lovitură pentru părinții din SUA: Dovada cetățeniei sau a statutului de imigrant, posibilă condiție pentru obținerea pașaportului pentru copii

Lovitură pentru părinții din SUA: Dovada cetățeniei sau a statutului de imigrant, posibilă condiție pentru obținerea pașaportului pentru copii

Departamentul de Stat al SUA a propus ca părinții care solicită pașapoarte pentru copiii lor să fie obligați să prezinte dovezi privind propria cetățenie sau statutul de imigrant, relatează Reuters. O astfel de propunere evidențiază modul în care Departamentul de Stat ar putea pune în aplicare ordinul executiv al lui Trump din luna august, prin care sunt extinde excepțiile istorice de la cetățenia dobândită prin naștere.
Lovitură pentru părinții din SUA: Dovada cetățeniei sau a statutului de imigrant, posibilă condiție pentru obținerea pașaportului pentru copii
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
02 sept. 2026, 11:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Departamentul de Stat al SUA a propus o măsură prin care părinții care solicită pașapoarte pentru copiii lor să fie obligați să prezinte dovezi privind propria cetățenie americană sau statutul de imigrant.

Potrivit unui document consultat de agenția Reuters, propunerea vizează combaterea așa-numitului „turism pentru naștere”.

Ca reacție la aceste informații, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că „președintele Trump a fost fără echivoc în privința faptului că această administrație va proteja semnificația și valoarea cetățeniei americane, iar acest lucru include asigurarea că procesul de evaluare a pașapoartelor reflectă pe deplin acest standard”.

Limitarea cetățeniei americane prin nașterea în SUA, o prioritate a administrației Trump

Limitarea dreptului automat la cetățenie prin naștere reprezintă una dintre principalele priorități ale președintelui american în cadrul politicii sale stricte privind imigrația.

„Departamentul va solicita informații despre părinți și dovezi privind cetățenia sau statutul de imigrant al acestora, ca parte a procesului de stabilire a faptului dacă solicitantul intră sub incidența Ordinului Executiv 14418”, se menționează în draftul proiectului Departamentului de Stat, consultat de Reuters.

Ordinul executiv inițial al lui Trump ar fi acordat cetățenia americană automată la naștere doar copiilor care aveau cel puțin un părinte cetățean american sau rezident permanent legal, cunoscut sub denumirea de deținător de „green card”.

Cu toate acestea, ulterior, Curtea Supremă a constatat că ordinul era ilegal, majoritatea judecătorilor considerând că acesta încălca Constituția.

Dacă proiectul se va concretiza și va fi pus în aplicare, părinții sau tutorii legali vor fi obligați să prezinte dovezi ale cetățeniei lor, cum ar fi un pașaport american valabil sau un certificat de naștere, sau dovezi ale statutului lor de imigranți, atunci când depun o cerere de pașaport pentru copiii lor.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
GSP.ro
SURSE | Omul de afaceri Fănel Bogos, așteptat la DNA Iași pentru reaudierea în dosarul de mare corupție, în care apare și numele lui Ilie Bolojan
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
Libertatea
Pești care sunt periculoși pentru organism! Se găsesc și în supemarketurile din România! Medicii nu recomandă consumul lor
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia